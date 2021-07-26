Турецкий гранд сделает решающее предложение по герою Украины на Евро

Украинский футболист находится в шаге от перехода в турецкую команду.

Руководство турецкого "Трабзонспора" сделает в течение недели предложение "Днепру-1" о трансфере нападающего команды Артема Довбика, утверждает Sabah.

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Ранее сообщалось, что турецкий клуб заинтересован в услугах украинского футболиста, но не станет вести переговоры с днепрянами, если они запросят высокую цену за игрока. Отмечалось, что потенциальная сумма трансфера может составить пять миллионов евро.

СМИ сообщает, что для "Трабзонспора" приоритетным вариантом остается возвращение в команду нападающего Лейпцига Александра Серлота, а Довбик рассматривается, как запасной вариант.

Напомним, украинский футболист привлек внимание иностранных клубов после того, как забил решающий гол в поединке 1/8 чемпионата Европы против сборной Швеции, который вывел Украину в четвертьфинал.

Также известно, что в иностранный чемпионат может отправиться еще один украинский нападающий – команда Серии А "Дженоа" возобновила свой интерес к форварду киевского "Динамо" Владиславу Супряге, чья потенциальная сумма трансфера может составить девять миллионов евро.

Ранее Фокус рассказывал, что автором решающего гола в матче Швеция — Украина уже интересуются в Испании и Италии. Нападающий сборной Украины Артем Довбик, который отличился решающим голом сборной в 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции (2:1), может покинуть чемпионат Украины.

24-летний нападающий является игроком "Днепра-1", но уже попал в сферу интересов заграничных клубов. Как сообщает TuttoMercatoWeb, Довбиком интересовался испанский "Реал Сосьедад" и итальянский "Торино".

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