Итальянский клуб вернулся к идее покупки форварда "Динамо"

Украинский нападающий все еще может оказаться в составе команды из Серии А.

Руководство "Дженоа" вернулось к варианту с подписанием нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги, сообщает Footballnews24.it.

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Напомним, итальянские СМИ сообщали, что стороны ранее уже вели переговоры о трансфере украинского футболиста, и киевляне были готовы отпустить игрока за девять миллионов евро.

Тем не менее, "грифоны" со временем переключили свое внимание на другие кандидатуры, например, на нападающего "Трабзонспора" Калеба Экубана и форварда "Аталанты" Сама Ламмерса. Теперь же, по мнению СМИ, Супряга вновь стал приоритетным вариантом для "Дженоа".

В прошлом сезоне Супряга провел 31 поединок в футболке киевской команды, в котором забил три гола и отдал три результативные передачи.

Известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу включил нападающего в список футболистов, которые заблаговременно покинули тренировочный сбор команды в Швейцарии, что лишь подогревает слухи о скором уходе футболиста из клуба.

Также ранее сообщалось, что «Динамо» заключило контракт с венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом, а также взяло в аренду у "ЦСКА" форварда Илью Шкурина.

Отметим, что киевляне завершили свой последний спарринг на тренировочном сборе победой над турецким "Газиантепом". Один из голов за "Динамо" забил потенциальный новичок Владислав Кулач, который также может составлять конкуренцию на позиции Супряги.

Ранее Фокус сообщал, что автором решающего гола в матче Швеция — Украина Артемом Довбиком уже интересуются в Испании и Италии, а Бывший игрок "Динамо" и национальной сборной вернулся в Украину.