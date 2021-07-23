Бывший игрок "Динамо" и национальной сборной вернулся в Украину

Опытный полузащитник вернется на Родину после длительного периода выступлений заграницей.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка перейдет в клуб УПЛ.

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Как сообщает украинский журналист Роман Бебех в телеграм-канале "Бомбардир", украинец подпишет контракт с "Александрией". В последнее время Рыбалка лечился после тяжелой травмы, которую получил, выступая за турецкий "Сивасспор".

В прошлом сезоне Рыбалка трижды попадал в заявку "Сивасспора", но на поле так и не выходил. В последний раз украинец играл за турецкий клуб еще в сентябре 2019 года.

Отметим, что 31-летний футболист переходит в "Александрию" в качестве свободного агента – у него закончился контракт с турецким клубом.

Напомним, Рыбалка выступал за киевское "Динамо" и харьковский "Арсенал". Также он играл за "Слован" из Либерец, а в составе национальной сборной Украины провел шесть матчей в период тренерской каденции Михаила Фоменко (2015-2016).

Ранее Фокус рассказывал, что бывший игрок сборной Украины раскритиковал УАФ в рэп-клип, а киевское "Динамо" отдало 12 игроков в аренду "Черноморцу".

Напомним, ранее "Динамо" объявило о подписании первого новичка: им стал экс-футболист "Колоса" Денис Антюх. Контракт между клубом и футболистом подписан на четыре года.

Денис Антюх первый сбор "Динамо" провел в статусе потенциального новичка — на просмотре и отличился забитыми голами в ворота "Базеля" и "Люцерна.

Позже киевляне объявили о переходе форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина. К составу киевлян Шкурин присоединился на правах аренды на период сезона 2021/2022. По окончании арендного соглашения, "Динамо" может воспользоваться правом выкупа футболиста.

Также сообщалось, что киевское "Динамо" просматривает сенегальского полузащитника.