Бывший игрок сборной Украины раскритиковал УАФ в рэп-клипе (видео)

Экс-полузащитник киевского "Динамо" возмущен работой итальянских менеджеров в Украинской ассоциации футбола.

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев выпустил новый музыкальный клип, в котором подверг критике руководство Ассоциации футбола Украины.

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В новом ролике Алиев вновь обращается к итальянскому руководству УАФ Франческо Баранке и Лучано Лучи, в музыкальном клипе Алиев читает реп в цилиндре и с тростью в руках. Также в клипе снимается участница "Холостяка 11" и порноактрисса Адель Асанти.

"Ответ так званым итальянским функционерам из Дома футбола – Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал. Займитесь футболом.

Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй — возглавляет комитет этики и честной игры – и пишет письма людям со штрафами", – написал Алиев.

(Осторожно, в клипе присутствует нецензурная брань):

Отметим, что это уже не первый клип Алиева: в январе бывший футболист записал клип "Футбол в моей крови" и УАФ отреагировала на данное произведение, поскольку в тексте песни содержались нецензурные слова и оскорбления отдельных личностей федерации футбола.

В сообщении УАФ говорилось, что работа Алиева может нанести "возможный вред имиджу украинского футбола". В Ассоциации также обратили внимание на проявление неуважения к другим футболистам со стороны ее автора.

За свою игровую карьеру Алиев сыграл в 120 матчах "Динамо", с которым дважды становился чемпионом Украины. За сборную он провел 28 игр и забил шесть мячей.

Ранее Фокус сообщал, что экс-динамовец Алиев, назвавший коронавирус фейком, пожаловался на симптомы болезни и заболел коронавирусом. Позже бывший футболист признавал, что был неправ, выпуская подобное видео.