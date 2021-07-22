Колишній гравець збірної України розкритикував УАФ у реп-кліпі (відео)

Експівзахисник київського "Динамо" обурений роботою італійських менеджерів в Українській асоціації футболу.

Колишній півзахисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв випустив новий музичний кліп, в якому піддав критиці керівництво Асоціації футболу України.

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У новому ролику Алієв знову звертається до італійського керівництва УАФ Франческо Баранки і Лучано Лучі, в музичному кліпі Алієв читає реп у циліндрі і з тростиною в руках. Також у кліпі знімається учасниця "Холостяка 11" і порноакторка Адель Асанте.

"Відповідь так званим італійським функціонерам із Будинку футболу — Лучано Лучі та Франческо Баранка. Я вас попереджав. Займіться футболом.

Один відповідає за суддів, точніше не відповідає. Другий — очолює комітет етики та чесної гри — і пише листи людям зі штрафами", — написав Алієв.

(Обережно, в кліпі присутня нецензурна лайка):

Зазначимо, що це вже не перший кліп Алієва: у січні колишній футболіст записав кліп "Футбол у моїй крові" й УАФ відреагувала на цей твір, оскільки в тексті пісні містилися нецензурні слова та образи окремих особистостей федерації футболу.

У повідомленні УАФ говорилося, що робота Алієва може нанести "можливу шкоду іміджу українського футболу". В Асоціації також звернули увагу на прояв неповаги до інших футболістів із боку її автора.

За свою ігрову кар'єру Алієв зіграв у 120 матчах "Динамо", з яким двічі ставав чемпіоном України. За збірну він провів 28 ігор і забив шість м'ячів.

Раніше Фокус повідомляв, що ексдинамівець Алієв, який назвав коронавірус фейком, поскаржився на симптоми хвороби і захворів коронавірусом. Пізніше колишній футболіст визнавав, що був неправий, випускаючи подібне відео.