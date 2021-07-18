Киевское "Динамо" просматривает сенегальского полузащитника

Киевляне уже интересовались сенегальцем раньше, но решили не предлагать ему соглашение из-за болезни.

Сенегальский полузащитник Самба Диало вновь может перейти в киевское "Динамо", сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

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18-летний сенегалец сыграл за команду "Динамо" возрастом до U-19 в товарищеском матче против "Десны", которое завершилось поражением 1:2.

Отметим, что Диалло уже находился ранее на просмотре в "Динамо", но тогда киевляне приняли решение не заключать контракт с сенегальцем из-за болезни. Клуб принял решение вновь просмотреть футболиста летом.

Диалло является воспитанником сенегальской футбольной академии, игрок вызывается в юношескую сборную своей страны в возрастной категории до 20 и 17 лет.

Напомним, что основная команда "Динамо" сейчас находится на тренировочном сборе в Швейцарии. Вчера команда Мирчи Луческу уступила в товарищеском матче французской "Ницце".

Вскоре киевское "Динамо" стартует в чемпионате Украины матчем 2-го тура против "Вереса" 1 августа. Поединок киевлян против "Миная" в 1-м туре перенесен на неопределенный срок.

Ранее Фокус сообщал, что новый форвард "Динамо" помог обыграть "Сьон" в товарищеском матче.

Напомним, ранее "Динамо" объявило о подписании первого новичка: им стал экс-футболист "Колоса" Денис Антюх. Контракт между клубом и футболистом подписан на четыре года.

Денис Антюх первый сбор "Динамо" провел в статусе потенциального новичка — на просмотре и отличился забитыми голами в ворота "Базеля" и "Люцерна.

Позже киевляне объявили о переходе форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина. К составу киевлян Шкурин присоединился на правах аренды на период сезона 2021/2022. По окончании арендного соглашения, "Динамо" может воспользоваться правом выкупа футболиста.

В январе 2020-го перешел в московский ЦСКА, в составе которого провел 19 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча (все — в рамках российской Премьер-лиги).