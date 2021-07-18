Киевское "Динамо" проиграло "Ницце" в товарищеском матче: новый нападающий снова забил (видео)

Новый нападающий киевского "Динамо" забивает уже в трех матчах подряд.

Киевское "Динамо" в рамках подготовки к старту нового сезона провело товарищеский матч с французской "Ниццей", матч на сборах в Швейцарии завершился поражением со счетом 1:2.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Киевляне под руководством Мирчи Луческу вышли вперед на 38-й минуте благодаря точному удару Ильи Шкурина в конце первой половины игры.

Французы сумели переломить игру и дважды забили – Ндойе и Трулле отличились во втором тайме.

Отдельно отметим, что новичок "Динамо", нападающий Илья Шкурин, снова отличился забитым голом – футболист головой переправил мяч в ворота в концовке первого тайма матча с "Ниццей".

Илья Шкурин, который арендован с правом выкупа у московского ЦСКА, ранее отметился голом в поединках против "Серветта" и швейцарского "Сьона".

"Динамо" — "Ницца" 1:2

Голы: Шкурин, 38 — Ндойе, 71, Трулле, 80

Динамо Киев: Бойко (Бущан, 46) – Дубинчак (Вивчаренко, 75), Сирота, Кендзера, Тымчик – Шепелев (Гармаш, 63), Андриевский (Коробенко, 75) – Де Пена (Бенито, 75), Буяльский (Леднев, 63), Родригес (Антюх, 63) – Шкурин (Супряга, 46).

Ницца: Бенитес – Тодибо, Данилюк, Нсоки (Амрауи, 46) – Камара, Тюрам, Смит, Аталь – Ндойе, Гури, Стенгс.

Ранее Фокус сообщал, что новый форвард "Динамо" помог обыграть "Сьон" в товарищеском матче.

Напомним, ранее "Динамо" объявило о подписании первого новичка: им стал экс-футболист "Колоса" Денис Антюх. Контракт между клубом и футболистом подписан на четыре года.

Денис Антюх первый сбор "Динамо" провел в статусе потенциального новичка — на просмотре и отличился забитыми голами в ворота "Базеля" и "Люцерна.

Позже киевляне объявили о переходе форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина. К составу киевлян Шкурин присоединился на правах аренды на период сезона 2021/2022. По окончании арендного соглашения, "Динамо" может воспользоваться правом выкупа футболиста.

В Беларуси Шкурин играл за ФК "Витебск" и "Энергетик-БГУ". За последний клуб в чемпионате Беларуси 2019-го года забил 19 мячей в национальном чемпионате и стал лучшим бомбардиром сезона, опередив ближайшего преследователя на пять голов.

В январе 2020-го перешел в московский ЦСКА, в составе которого провел 19 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча (все — в рамках российской Премьер-лиги).