Київське "Динамо" програло "Ніцці" в товариському матчі: новий нападник знову забив (відео)

Новий нападник київського "Динамо" забиває вже в трьох матчах поспіль.

Київське "Динамо" в рамках підготовки до старту нового сезону провело товариський матч з французької "Ніццою", матч на зборах в Швейцарії завершився поразкою з рахунком 1:2.

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Кияни під керівництвом Мірчі Луческу вийшли вперед на 38-й хвилині завдяки точному удару Іллі Шкуріна в кінці першої половини гри.

Французи зуміли переломити гру і двічі забили — Ндоє і Труллі відзначилися в другому таймі.

Окремо відзначимо, що новачок "Динамо", нападаючий Ілля Шкурін, знову відзначився забитим голом — футболіст головою переправив м'яч у ворота в кінцівці першого тайму матчу з "Ніццою".

Ілля Шкурін, який орендований з правом викупу у московського ЦСКА, раніше відзначився голом у поєдинках проти "Серветта" і швейцарського "Сьона".

"Динамо" — "Ніцца" 1: 2

Голи: Шкурін, 38 — Ндоє, 71, Труллі, 80

Динамо Київ: Бойко (Бущан, 46) — Дубінчак (Вівчаренко, 75), Сирота, Кендзьора, Тимчик — Шепелев (Гармаш, 63), Андрієвський (Коробенко, 75) — Де Пєна (Беніто, 75), Буяльський (Лєднєв, 63 ), Родрігес (Антюх, 63) — Шкурін (Супряга, 46).

Ніцца: Бенітес — Тодібо, Данилюк, Нсок (Амрауі, 46) — Камара, Тюрам, Сміт, Аталь — Ндоє, Гури, Стенгс.

Раніше Фокус повідомляв, що новий форвард "Динамо" допоміг обіграти "Сьон" в товариському матчі.

Нагадаємо, раніше "Динамо" оголосило про підписання першого новачка : ним став екс-футболіст "Колоса" Денис Антюх. Контракт між клубом і футболістом підписаний на чотири роки.

Денис Антюх перший збір "Динамо" провів в статусі потенційного новачка — на перегляді і відзначився забитими голами в ворота "Базеля" і "Люцерна.

Пізніше кияни оголосили про перехід форварда московського ЦСКА Іллі Шкурина. До складу киян Шкурін приєднався на правах оренди на період сезону 2021/2022. Після закінчення орендної угоди, "Динамо" може скористатися правом викупу футболіста.

У Білорусі Шкурін грав за ФК "Вітебськ" і "Енергетик-БГУ". За останній клуб у чемпіонаті Білорусі 2019 го року забив 19 м'ячів в національному чемпіонаті і став найкращим бомбардиром сезону, випередивши найближчого переслідувача на п'ять голів.

У січні 2020 го перейшов в московський ЦСКА, в складі якого провів 19 матчів у всіх турнірах і забив 3 м'ячі (всі — в рамках російської Прем'єр-ліги).