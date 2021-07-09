Киевское "Динамо" объявило о подписании первого новичка

Контракт с украинским крайним нападающим заключен сроком на четыре года.

Киевское "Динамо" объявило о подписании вингера "Колоса" Дениса Антюха.

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Контракт с украинским крайним нападающим заключен сроком на четыре года, информирует пресс-служба столичного клуба.

Отметим, что Антюх является воспитанником "Нефтяника-Укрнефти", за эту команду он выступал в период с 2015 по 2018 год.

После выступлений за "Нефтяник-Укрнефть" Антюх перешел в "Колос", откуда отправился в аренду в "Балканы". За "Колос" Антюх сыграл 48 матчей, забил 5 голов и совершил 4 ассиста.

Антюх первый сбор "Динамо" провел в статусе потенциального новичка — на просмотре и отличился забитыми голами в ворота "Базеля" и "Люцерна.

Ранее Фокус сообщал, что Киевское "Динамо" заинтересовано в нападающем московского ЦСКА.

В нынешнее межсезонье "Динамо" уже покинул датский полузащитник Миккель Дуэлунд — он продолжит карьеру в нидерландском "Неймегене", а также испанский нападающий Фран Соль — он будет выступать в Сегунде за "Эйбар".

Ранее столичный клуб объявил список игроков, которые отправились с командой на сборы. Среди них и новые имена: воспитанник "Шахтера" Андрей Коробенко и его коллега по академии — лучший бомбардир украинской Премьер-лиги Владислав Кулач.

По просьбе киевского клуба было решено перенести матч за Суперкубок Украины. Изначально встреча "Динамо" и "Шахтера" планировалась на 24 июля, но из-за невозможности задействовать 10 футболистов, которые выступали за национальную сборную на Евро-2020, этот матч было решено перенести на 22 сентября.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга близок к переходу в "Дженоа". За его продажу столичный клуб выручит от 7 до 9 миллионов евро.