По просьбе "Динамо": матч за Суперкубок Украины официально перенесен на осень

Гранды украинского футбола не сыграют в традиционном матче-открытии сезона 24 июля из-за Евро-2020.

Украинская Премьер-лига утвердила решение о переносе даты матча за Суперкубок Украины по футболу.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщается в официальном релизе организации, Премьер-лига получила письмо от ФК "Динамо" Киев с просьбой перенести матч на более позднюю дату из-за участия большого количества футболистов киевского клуба на Евро-2020 в составе сборной Украины.

Второй участник матча, донецкий "Шахтер", поддержал ходатайство соперника, о чем также уведомил организаторов матча.

Учитывая позицию обоих клубов, матч, который должен был состояться 24 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве, официально перенесен на 22 сентября 2021 года. Время и место проведения остаются без изменений.

Сообщается, что все билеты, приобретенные на матч будут действительными.

В этом году УПЛ подписала спонсорский контракт с компанией Vbet, что отразилось и на официальном названии матча за Суперкубок Украины: теперь он называется VBET Суперкубок Украины.

Напомним, что "Динамо" делегировало в национальную сборную 10 футболистов. Ими стали: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Артем Беседин, Александр Караваев, Александр Тымчик и Денис Попов. Двое последних так и не сыграли на турнире, а Артем Беседин досрочно покинул расположение сборной после серьезной травмы, полученной в матче 1/8 финала против сборной Швеции. Нападающий пропустит шесть месяцев.

В свою очередь, "Шахтер" на Евро-2020 был представлен семью игроками: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Георгий Судаков, Тарас Степаненко и Марлос. Отметим, что Анатолий Трубин и Георгий Судаков уже присоединились к расположению клуба на сборах в Австрии и сыграли в контрольном матче против "Тюркгюджю".