Де Дзерби побеждает: "Шахтер" обыграл соперника из Мюнхена на сборах в Австрии (видео)

Донецкий клуб провел второй контрольный матч за два дня, одержав победу над немецким клубом

Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к сезону 2021/2022 на тренировочных сборах в Австрии.

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В понедельник "горняки" сыграли против мюнхенхского "Тюркгюджю". Этот матч стал первым для игроков, которые вернулись из расположения сборной Украины на Евро-2020. Анатолий Трубин и Георгий Судаков так и не получили шанса сыграть за главную команду страны, а потому из расположения сборной сразу же отправились в свой клуб.

Трубину пришлось потрудится, а в одном из эпизодов был бессилен и он, но "Шахтер" спасла перекладина. В конце первого тайма украинский клуб заработал пенальти, который реализовал Манор Соломон — 1:0.

Таким счет продержался до последней десятиминутки — немцам удалась атака, которая завершилась результативным ударом от Слишковича — 1:1. Тем не менее, "Шахтеру" удалось проявить характер: Михаил Мудрик замкнул передачу Додо на дальнюю штангу — 2:1, с таким счетом соперники завершили матч.

Следующую игру "Шахтер" проведет в пятницу, 9 июля. Команда Роберто Де Дзерби встретится с именитым немецким "Шальке".

[ + – ] "Шахтер" вырвал победу у "Тюркгоджю" на последних минутах

Отметим, что на 61-й минуте на поле появились два новичка "горняков" в летнее межсезонье: Марлон и Педриньо.

"Шахтер" (Донецк) – "Тюркгюджю" (Мюнхен) — 2:1 (1:0)

Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, Австрия

Голы: 1:0 Соломон (43, пен.), 1:1 Слишкович (81), 2:1 Мудрик (85)

«Шахтер»: Трубин, Конопля (Додо, 61), Мампасси (Марлон, 61), Бондаренко, Сиприано (Корниенко, 61), Маркос, Танковский (Майкон, 61), Судаков (Педриньо, 61), Очеретько (Тете, 61), Соломон (Мудрик, 46), Дентиньо (к) (Сикан, 61)