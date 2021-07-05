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Де Дзербі перемагає: "Шахтар" обіграв суперника з Мюнхена на зборах в Австрії (відео)

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Шахтар Тюркгоджю
Фото: ФК "Шахтар" | "Шахтар" — "Тюркгоджу". Команда Де Дзербі здобула другу перемогу на зборах

Донецький клуб провів другий контрольний матч за два дні, здобувши перемогу над німецьким клубом.

Віцечемпіон України донецький "Шахтар" продовжує підготовку до сезону 2021/2022 на тренувальних зборах в Австрії.

У понеділок "гірники" зіграли проти мюнхенхского "Тюркгюджю". Цей матч став першим для гравців, які повернулися з розташування збірної України на Євро-2020. Анатолій Трубін і Георгій Судаков так і не отримали шансу зіграти за головну команду країни, а тому з розташування збірної відразу ж вирушили в свій клуб.

Трубіну довелося попрацювати, а в одному з епізодів був безсилий і він, але "Шахтар" врятувала поперечина. Наприкінці першого тайму український клуб заробив пенальті, який реалізував Манор Соломон — 1:0.

Таким рахунок протримався до останньої десятихвилинки — німцям вдалася атака, яка завершилася результативним ударом від Слишковича — 1:1. Проте, "Шахтарю" вдалося проявити характер: Михайло Мудрик замкнув передачу Додо на дальню штангу — 2:1, з таким рахунком суперники завершили матч.

Наступну гру "Шахтар" проведе в пʼятницю, 9 липня. Команда Роберто Де Дзербі зустрінеться з іменитим німецьким "Шальке".

"Шахтар" вирвав перемогу у "Тюркгоджю" на останніх хвилинах

Зазначимо, що на 61-й хвилині на полі зʼявилися два новачки "гірників" у літнє міжсезоння: Марлон і Педріні.

"Шахтар" (Донецьк) — "Тюркгюджю" (Мюнхен) — 2:1 (1:0)

Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, Австрія

Голи: 1:0 Соломон (43, пен.), 1:1 Слишкович (81), 2:1 Мудрик (85)

«Шахтар»: Трубін, Конопля (Додо, 61), Мампассі (Марлон, 61), Бондаренко, Сіпріано (Корнієнко, 61), Маркос, Танковський (Майкон, 61), Судаков (Педріні, 61), Очеретько (Тете, 61 ), Соломон (Мудрик, 46), Дентіньо (к) (Сікан, 61)