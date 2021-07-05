Де Дзербі перемагає: "Шахтар" обіграв суперника з Мюнхена на зборах в Австрії (відео)

Донецький клуб провів другий контрольний матч за два дні, здобувши перемогу над німецьким клубом.

Віцечемпіон України донецький "Шахтар" продовжує підготовку до сезону 2021/2022 на тренувальних зборах в Австрії.

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У понеділок "гірники" зіграли проти мюнхенхского "Тюркгюджю". Цей матч став першим для гравців, які повернулися з розташування збірної України на Євро-2020. Анатолій Трубін і Георгій Судаков так і не отримали шансу зіграти за головну команду країни, а тому з розташування збірної відразу ж вирушили в свій клуб.

Трубіну довелося попрацювати, а в одному з епізодів був безсилий і він, але "Шахтар" врятувала поперечина. Наприкінці першого тайму український клуб заробив пенальті, який реалізував Манор Соломон — 1:0.

Таким рахунок протримався до останньої десятихвилинки — німцям вдалася атака, яка завершилася результативним ударом від Слишковича — 1:1. Проте, "Шахтарю" вдалося проявити характер: Михайло Мудрик замкнув передачу Додо на дальню штангу — 2:1, з таким рахунком суперники завершили матч.

Наступну гру "Шахтар" проведе в пʼятницю, 9 липня. Команда Роберто Де Дзербі зустрінеться з іменитим німецьким "Шальке".

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Зазначимо, що на 61-й хвилині на полі зʼявилися два новачки "гірників" у літнє міжсезоння: Марлон і Педріні.

"Шахтар" (Донецьк) — "Тюркгюджю" (Мюнхен) — 2:1 (1:0)

Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, Австрія

Голи: 1:0 Соломон (43, пен.), 1:1 Слишкович (81), 2:1 Мудрик (85)

«Шахтар»: Трубін, Конопля (Додо, 61), Мампассі (Марлон, 61), Бондаренко, Сіпріано (Корнієнко, 61), Маркос, Танковський (Майкон, 61), Судаков (Педріні, 61), Очеретько (Тете, 61 ), Соломон (Мудрик, 46), Дентіньо (к) (Сікан, 61)