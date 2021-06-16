"У меня есть твердость": "Шахтер" представил Де Дзерби в Киеве в 19:36

Репортаж Фокуса с первой пресс-конференции Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера "Шахтера". Тренер пообещал проявить жесткость при необходимости и рассказал об отношении к Луческу.

Донецкий "Шахтер" выбрал символичную дату для презентации нового главного тренера: два года назад, 15 июня, молодежная сборная Украины выиграла чемпионат мира (U-20). В той команде выступали сразу шестеро воспитанников клуба, которые помогли Украине достичь одного из самых громких футбольных успехов в новейшей истории. Хороший знак для нового начала.

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На подступах к НСК "Олимпийский" в глаза бросался контраст: вход для прессы был украшен в оранжево-черные цвета, а на одной из витрин был изображен портрет Роберто Де Дзерби. Над ложей — стадион, украшенный портретами динамовских легенд. Это иллюстрация современных реалий — теперь на главном стадионе страны проживают два главных клуба.

Символизм можно было рассмотреть не только в дате презентации Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист вошел в зал для пресс-конференций ровно в 19:36 — своеобразное отображение года основания "Шахтера". В компании с Де Дзерби — менеджмент клуба, генеральный директор Сергей Палкин и директор по футболу Дарио Срна. Новый главный тренер вице-чемпиона Украины взволнован — ему предстоит первое общение с прессой в новой для него стране.

В "Шахтере" ответственно подошли к организации этого мероприятия: в конференц-зале соорудили небольшую сцену, установили экран, а по бокам в качестве декораций разместили имя и фамилию нового тренера.

[ + – ] Роберто Де Дзерби во время своей первой пресс-конференции в Украине

Отвечая на вопросы прессы, Де Дзерби заметно осторожничает. Уважительно говорит о "Динамо" и Мирче Луческу, отдавая должное его тренерскому уровню. Наставник "Шахтера" даже назвал Луческу маэстро. И признался, что посещал матчи "Брешии",которую Луческу тренировал еще в первой половине 90-х.

"Когда Луческу работал в "Брешии", я каждые выходные, каждый матч проводил в фанатском секторе. Это самое жаркое место на трибунах. Луческу — маэстро, великий тренер. Для меня будет стимул проявить себя с наилучшей стороны в противостоянии с таким сильным тренером", — сказал Де Дзерби.

Пробую спровоцировать главного тренера "Шахтера" на громкое обещание:

— В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все три внутренних трофея. Готовы ли вы сегодня сказать, что ваш приход — это конец гегемонии "Динамо"?

Но Де Дзерби продолжает дипломатию: "Нет, я не возьму на себя такую ответственность, потому что это не говорит о готовности или неготовности. Любой человек, который знает футбол, не возьмет на себя ответственность заявить такое. Но если вы спросите меня, готов ли я сделать все возможное, чтобы достойно встретиться с "Динамо", то да, я с нетерпением жду возможности сыграть", — ответил итальянский специалист.

Окей, провокация не прошла. Посмотрим, как у Де Дзерби с чувством юмора:

— 20 лет назад "Шахтер" уже возглавлял итальянский тренер — Невио Скала. Игроки того периода рассказывали о том, что он иногда на базе сам мог приготовить спагетти, после чего ходил по столовой с большим котелком и раскладывал эту еду по тарелкам футболистам. У вас есть такие же кулинарные способности, как были у Невио Скалы?

Здесь Де Дзерби был лаконичен, но остроумен: "Быть главным тренером достаточно сложно, поэтому с меня хватит и одной работы".

Дальше речь пошла о серьезном. Де Дзерби рассказывал о том, почему решил возглавить "Шахтер".

"За время работы в "Сассуоло" я очень привязался к клубу. У меня были отличные отношения со всеми игроками. Когда я принимал решение, уходить ли из "Сассуоло", я много общался с Сергеем Палкиным и Дарио Срной. Да, у меня были предложения от других команд, но я был достаточно тверд в своем решении приехать сюда в Киев и работать с "Шахтером", — отметил Де Дзерби.

Де Дзерби также спросили и про его характер в раздевалке, упомянув про мягкость его предшественника Луиша Каштру. Роберто был обтекаем в ответе, заявив, что где нужно, он проявит твердость:

"Я не хочу вспоминать ничего из того, к чему я не имею непосредственного отношения. Не скажу ни слова о прошедшем сезоне, просто потому что меня здесь не было. Конечно, я знаю, что "Шахтер" в прошлом году ничего не выиграл, но для нас это будет дополнительный стимул, вернуть себе трофеи и показывать себя с наилучшей стороны. Умный тренер не должен вести себя одинаково со всеми игроками. Во всех ситуациях он должен вести себя по-разному. И если будут такие ситуации, когда от меня понадобится твердость, не переживайте, у меня этой твердости достаточно", — заверил Де Дзерби.

[ + – ] Сергей Палкин и Дарио Срна

Генеральный директор клуба Сергей Палкин высказался относительно слухов о том, что требованиями Де Дзерби при подписании контракта было приглашение нескольких игроков "Сассуоло", в котором он работал ранее. Судя по его ответу, кто-то из футболистов "Сассуоло" таки находится в поле зрения "горняков".

"Уже во время нашего первого разговора, который состоялся полтора месяца назад, мы говорили об усилении. Мы как клуб уже знали, где у нас тонкие места и делились этими идеями с Де Дзерби. Мы еще не понимали, будет ли он тренером, получится у нас или нет. Мы шли по той линии, которую обсудили совместно. Поэтому требований о Локателли, например, не было. Что касается игроков "Сассуоло", то определенные обсуждения были. Но в рамках логичного", — заявил Сергей Палкин.

А вот Дарио Срна вспомнил о своем знакомстве с Де Дзерби. Это случилось, когда Дарио приехал выступать за "Кальяри" в Серии А. Его первый матч за эту команду состоялся именно против "Сассуоло".

"После этой игры, которую мы сыграли 2:2, я зашел в раздевалку и сказал партнерам по команде: "Если "Сассуоло" так играет, то как играют "Интер", "Милан" или "Ювентус"? Я был впечатлен игрой "Сассуоло". Он уже тогда начал показывать футбол. А то, что у Де Дзерби не было опыта, так у Фонсеки тоже не было опыта. И у Каштру не было. Поэтому мы берем молодых, амбициозных, голодных к победам тренеров. Мистер со своим тренерским штабом сделает все, чтобы попасть в Лигу чемпионов", — отметил Срна.

[ + – ] Сергей Палкин, Роберто Де Дзерби и Дарио Срна

Не обошлось без вопросов о личной жизни. Памятуя историю Паулу Фонсеки, который второй раз женился, встретив свою любовь в Украине, девушки-журналистки интересовались этой стороной жизни Роберто Де Дзерби. Но и здесь итальянец проявил себя очень серьезным:

"Моя семья пока останется в Италии. Я надеюсь, они будут часто ко мне приезжать, мы будем часто видеться. Я буду говорить только о себе. Я приехал сюда только для того, чтобы работать тренером. У меня остается слишком мало времени на личную жизнь. Поэтому, ко мне с подобными вопросами лучше не обращаться. Мои двери закрыты", — отрезал Де Дзерби.

[ + – ] Первая пресс-конференция Де Дзерби в "Шахтере"

Впереди у итальянского тренерского штаба летние сборы, на которых 41-летний специалист просмотрит в деле всех игроков, которые есть у него в наличии. А первый официальный матч под руководством Де Дзерби "Шахтер" проведет уже 24 июля — в Суперкубке Украины донецкий клуб встретится с киевским "Динамо".