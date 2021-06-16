"У мене є твердість": "Шахтар" представив Де Дзербі в Києві о 19:36

Репортаж Фокуса з першої пресконференції Роберто Де Дзербі як головного тренера "Шахтаря". Тренер пообіцяв проявити жорсткість при необхідності і розповів про ставлення до Луческу.

Донецький "Шахтар" вибрав символічну дату для презентації нового головного тренера: два роки тому, 15 червня, молодіжна збірна України виграла чемпіонат світу (U-20). У тій команді виступали відразу шестеро вихованців клубу, які допомогли Україні досягти одного з найгучніших футбольних успіхів у новітній історії. Хороший знак для нового початку.

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На підступах до НСК "Олімпійський" в очі кидався контраст: вхід для преси був прикрашений в оранжево-чорні кольори, а на одній з вітрин був зображений портрет Роберто Де Дзербі. Над ложею — стадіон, прикрашений портретами динамівських легенд. Це ілюстрація сучасних реалій — тепер на головному стадіоні країни проживають два головних клуби.

Символізм можна було розгледіти не тільки в даті презентації Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець увійшов до зали для прес-конференцій рівно о 19:36 — своєрідне відображення року заснування "Шахтаря". У компанії з Де Дзербі — менеджмент клубу, генеральний директор Сергій Палкін і директор з футболу Даріо Срна. Новий головний тренер віцечемпіона України схвильований — йому належить перше спілкування з пресою в новій для нього країні.

В "Шахтарі" відповідально підійшли до організації цього заходу: в конференц-залі спорудили невелику сцену, встановили екран, а з боків в якості декорацій розмістили імʼя і прізвище нового тренера.

[ + – ] Роберто Де Дзербі під час своєї першої пресконференції в Україні

Відповідаючи на запитання преси, Де Дзербі помітно демонструє обережність. Шанобливо говорить про "Динамо" і Мірчу Луческу, віддаючи належне його тренерському рівню. Наставник "Шахтаря" навіть назвав Луческу маестро. І зізнався, що відвідував матчі "Брешії", яку Луческу тренував ще в першій половині 90-х.

"Коли Луческу працював у "Брешії", я кожні вихідні, кожен матч проводив у фанатському секторі. Це найспекотніше місце на трибунах. Луческу — маестро, великий тренер. Для мене буде стимул проявити себе з найкращого боку в протистоянні з таким сильним тренером", — сказав Де Дзербі.

Пробую спровокувати головного тренера "Шахтаря" на гучну обіцянку:

— У минулому сезоні "Динамо" виграло всі три внутрішніх трофеї. Чи готові ви сьогодні сказати, що ваш прихід — це кінець гегемонії "Динамо"?

Але Де Дзербі продовжує дипломатію: "Ні, я не візьму на себе таку відповідальність, тому що це не говорить про готовність або неготовність. Будь-яка людина, яка знає футбол, не візьме на себе відповідальність заявити таке. Але якщо ви запитаєте мене, чи готовий я зробити все можливе, щоб гідно зустрітися з "Динамо", то так, я з нетерпінням чекаю можливості зіграти", — відповів італійський фахівець.

Окей, провокація не пройшла. Подивимося, як у Де Дзербі з почуттям гумору:

— 20 років тому "Шахтар" вже очолював італійський тренер — Невіо Скала. Гравці того періоду розповідали про те, що він іноді на базі сам міг приготувати спагетті, після чого ходив по їдальні з великим казанком і розкладав цю їжу по тарілках футболістам. У вас є такі ж кулінарні здібності, як були у Невіо Скали?

Тут Де Дзербі був лаконічний, але дотепний: "Бути головним тренером досить складно, тому з мене вистачить і однієї роботи".

Далі йшлося про серйозне. Де Дзербі розповідав про те, чому вирішив очолити "Шахтар".

"За час роботи в "Сассуоло" я дуже привʼязався до клубу. У мене були чудові стосунки з усіма гравцями. Коли я приймав рішення, чи йти з "Сассуоло", я багато спілкувався з Сергієм Палкіним і Даріо Срною. Так, у мене були пропозиції від інших команд, але я був досить твердий у своєму рішенні приїхати сюди в Київ і працювати з "Шахтарем", — зазначив Де Дзербі.

Де Дзербі також запитали і про його характер в роздягальні, згадавши про мʼякість його попередника Луїша Каштру. Роберто був обтічний у відповіді, заявивши, що де потрібно, він проявить твердість:

"Я не хочу згадувати нічого з того, до чого я не маю безпосереднього стосунку. Не скажу ні слова про минулий сезон, просто тому що мене тут не було. Звичайно, я знаю, що "Шахтар" у минулому році нічого не виграв, але для нас це буде додатковий стимул, повернути собі трофеї і показувати себе з найкращого боку. Розумний тренер не повинен вести себе однаково з усіма гравцями. у всіх ситуаціях він повинен вести себе по-різному. І якщо будуть такі ситуації, коли від мене знадобиться твердість, не переживайте, у мене цієї твердості досить", — запевнив Де Дзербі.

[ + – ] Сергій Палкін і Даріо Срна

Генеральний директор клубу Сергій Палкін висловився щодо чуток про те, що вимогами Де Дзербі при підписанні контракту було запрошення кількох гравців "Сассуоло", в якому він працював раніше. Судячи з його відповіді, хтось із футболістів "Сассуоло" таки знаходиться в полі зору "гірників".

"Уже під час нашої першої розмови, яка відбулася півтора місяці тому, ми говорили про посилення. Ми як клуб вже знали, де у нас тонкі місця і ділилися цими ідеями з Де Дзербі. Ми ще не розуміли, чи буде він тренером, вийде у нас чи ні. Ми йшли по тій лінії, яку обговорили спільно. Тому вимог про Локателлі, наприклад, не було. Що стосується гравців "Сассуоло", то певні обговорення були. Але у логічних межах", — заявив Сергій Палкін.

А ось Даріо Срна згадав про своє знайомство з Де Дзербі. Це сталося, коли Даріо приїхав виступати за "Кальярі" в Серії А. Його перший матч за цю команду відбувся саме проти "Сассуоло".

"Після цієї гри, яку ми зіграли 2:2, я зайшов в роздягальню і сказав партнерам по команді: "Якщо "Сассуоло" так грає, то як грають "Інтер", "Мілан" або "Ювентус"? Я був вражений грою "Сассуоло". Він уже тоді почав показувати футбол. А те, що у Де Дзербі не було досвіду, так у Фонсекі теж не було досвіду. І у Каштру не було. Тому ми беремо молодих, амбітних, голодних до перемог тренерів. Містер зі своїм тренерським штабом зробить все, щоб потрапити в Лігу чемпіонів", — зазначив Срна.

[ + – ] Сергій Палкін, Роберто Де Дзербі і Даріо Срна

Не обійшлося без питань про особисте життя. Памʼятаючи історію Паулу Фонсека, який вдруге одружився, зустрівши свою любов в Україні, дівчата-журналістки цікавилися цією стороною життя Роберто Де Дзербі. Але і тут італієць проявив себе дуже серйозним:

"Моя сімʼя поки залишиться в Італії. Я сподіваюся, вони будуть часто до мене приїжджати, ми будемо часто бачитися. Я буду говорити тільки про себе. Я приїхав сюди тільки для того, щоб працювати тренером. У мене залишається занадто мало часу на особисте життя. Тому до мене з подібними питаннями краще не звертатися. Мої двері закриті", — відрізав Де Дзербі.

[ + – ] Перша прес-конференція Де Дзербі в "Шахтарі"

Попереду в італійського тренерського штабу літні збори, на яких 41-річний фахівець перегляне у справі всіх гравців, які є у нього в наявності. А перший офіційний матч під керівництвом Де Дзербі "Шахтар" проведе вже 24 липня — в Суперкубку України донецький клуб зустрітися з київським "Динамо".