На прохання "Динамо": матч за Суперкубок України офіційно перенесений на осінь

Гранди українського футболу не зіграють у традиційному матчі-відкритті сезону 24 липня через Євро-2020.

Українська Премʼєр-ліга затвердила рішення про перенесення дати матчу за Суперкубок України з футболу.

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Як повідомляється в офіційному релізі організації, Премʼєр-ліга отримала лист від ФК "Динамо" Київ із проханням перенести матч на більш пізню дату через участь великої кількості футболістів київського клубу на Євро-2020 у складі збірної України.

Другий учасник матчу, донецький "Шахтар", підтримав клопотання суперника, про що також повідомив організаторам матчу.

З огляду на позицію обох клубів, матч, який повинен був відбутися 24 липня на НСК "Олімпійський" в Києві, офіційно перенесений на 22 вересня 2021 року. Час і місце проведення залишаються без змін.

Повідомляється, що всі квитки, придбані на матч будуть дійсними.

Цього року УПЛ підписала спонсорський контракт із компанією Vbet, що позначилося і на офіційній назві матчу за Суперкубок України: тепер він називається VBET Суперкубок України.

Нагадаємо, що "Динамо" делегувало в національну збірну 10 футболістів. Ними стали: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Ілля Забарний, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Артем Бєсєдін, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик та Денис Попов. Двоє останні так і не зіграли на турнірі, а Артем Бєсєдін достроково покинув розташування збірної після серйозної травми, отриманої в матчі 1/8 фіналу проти збірної Швеції. Нападник пропустить шість місяців.

Зі свого боку, "Шахтар" на Євро-2020 був представлений сімома гравцями: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Георгій Судаков, Тарас Степаненко та Марлос. Зазначимо, що Анатолій Трубін і Георгій Судаков вже приєдналися до розташування клубу на зборах в Австрії і зіграли в контрольному матчі проти "Тюркгюджю".