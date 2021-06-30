Бєсєдін більше не зіграє за Україну на Євро-2020: відомі подробиці травми

Український нападник отримав важку травму в зіткненні зі шведським футболістом на 97-й хвилині матчу.

Нападник збірної України Артем Бєсєдін, який отримав травму в овертаймі матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі Швецією (2:1), більше не зможе допомогти українській збірній.

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Футболіст чартерним рейсом вирушив до Києва на поглиблене обстеження і більше не зіграє на чемпіонаті Європи, повідомляє Українська асоціація футболу. Бєсєдін вже знаходиться під наглядом медиків київського "Динамо", за який виступає нападник.

Первинне обстеження лікарем збірної України Артуром Глущенком показало пошкодження декількох мʼязів ноги. Також є підозра на пошкодження хрестоподібних звʼязок коліна.

Зі свого боку, головний лікар київського "Динамо" Андрій Шморгун розповів про результати детального обстеження гравця:

"Артему Бєсєдіну було проведене МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної звʼязки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної звʼязок, а також перелом частки стегнової кістки без зміщення.

Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку велику травму", — наводить слова Шморгуна пресслужба столичного клубу.

Орієнтовний термін відновлення Артема Бесєдіна — шість місяців.

Раніше Фокус повідомляв, автором вирішального голу в матчі Швеція — Україна вже цікавляться в Іспанії та Італії.

Нагадаємо, що кращим гравцем матчу Швеція — Україна визнаний півзахисник української команди Олександр Зінченко.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

Гордість переповнює. 5 висновків із перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020

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