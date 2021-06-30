Беседин больше не сыграет за Украину на Евро-2020: известны подробности травмы

Украинский нападающий получил тяжелую травму в столкновении со шведским футболистом на 97-й минуте матча

Нападающий сборной Украины Артем Беседин, получивший травму в овертайме матча 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией (2:1), больше не сможет помочь украинской сборной.

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Футболист чартерным рейсом отправился в Киев на углубленное обследование и больше не сыграет на чемпионате Европы, сообщает Украинская ассоциация футбола. Беседин уже находится под присмотром медиков киевского "Динамо", за который выступает нападающий.

Первичное обследование врачом сборной Украины Артуром Глущенко показало повреждение нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок колена.

В свою очередь, главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о результатах детального обследования игрока:

"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом частицы бедренной кости без смещения.

От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму", — приводит слова Шморгуна пресс-служба столичного клуба.

Ориентировочный срок восстановления Артема Беседина — шесть месяцев.

Ранее Фокус сообщал, автором решающего гола в матче Швеция — Украина уже интересуются в Испании и Италии.

Напомним, что лучшим игроком матча Швеция — Украина признан полузащитник украинской команды Александр Зинченко.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

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