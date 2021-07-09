Київське "Динамо" оголосило про підписання першого новачка

Контракт з українським крайнім нападником укладений терміном на чотири роки.

Київське "Динамо" оголосило про підписання вінгера "Колоса" Дениса Антюха.

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Контракт з українським крайнім нападником укладений терміном на чотири роки, інформує пресслужба столичного клубу.

Зазначимо, що Антюх є вихованцем "Нафтовика-Укрнафти", за цю команду він виступав у період із 2015 по 2018 рік.

Після виступів за "Нафтовик-Укрнафта" Антюх перейшов у "Колос", звідки відправився в оренду в "Балкани". За "Колос" Антюх зіграв 48 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.

Антюх перший збір "Динамо" провів у статусі потенційного новачка — на перегляді й відзначився забитими голами у ворота "Базеля" та "Люцерна.

Раніше Фокус повідомляв, що Київське "Динамо" зацікавлене в нападнику московського ЦСКА.

У нинішнє міжсезоння "Динамо" вже покинув данський півзахисник Міккель Дуелунд — він продовжить карʼєру в нідерландському "Неймегені", а також іспанський нападник Фран Соль — він виступатиме в Сегунді за "Ейбар".

Раніше столичний клуб оголосив список гравців, які вирушили з командою на збори. Серед них і нові імена: півзахисник "Колоса" Денис Антюх, вихованець "Шахтаря" Андрій Коробенко і його колега по академії — кращий бомбардир української Премʼєр-ліги Владислав Кулач.

На прохання київського клубу було вирішено перенести матч за Суперкубок України. Спочатку зустріч "Динамо" і "Шахтаря" планувалася на 24 липня, але через неможливість задіяти 10 футболістів, які виступали за національну збірну на Євро-2020, цей матч було вирішено перенести на 22 вересня.

Нагадаємо, сьогодні зʼявилася інформація про те, що нападник "Динамо" Владислав Супряга близький до переходу в "Дженоа". За його продаж столичний клуб виручить від 7 до 9 мільйонів євро.