"Динамо" віддало футболіста в іспанський клуб

Київський клуб розлучився з нападником, який продовжить кар'єру на Піренеях

Нападник київського "Динамо" Фран Соль продовжить карʼєру в іспанській Сегунді.

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Український клуб оголосив про те, що іспанський нападник виступатиме за "Ейбар" на правах оренди в сезоні 2021/2022.

У минулому сезоні Соль уже виступав у другому за силою іспанському дивізіоні: він зіграв 38 матчів і забив 10 голів у складі "Тенерифе".

Іспанський нападник поповнив склад "Динамо" взимку 2019-го року. За даними спеціалізованого ресурсу Transfermarkt, трансферна вартість гравця тоді становила 3,5 мільйони євро, а наразі Соль оцінюється у 800 тисяч євро.

У нинішнє міжсезоння "Динамо" вже покинув датський півзахисник Міккель Дуелунд — він продовжить карʼєру в нідерландському "Неймегені".

Раніше столичний клуб оголосив список гравців, які вирушили з командою на збори. Серед них і нові імена: півзахисник "Колосу" Денис Антюх, вихованець "Шахтаря" Андрій Коробенко і його колега по академії — кращий бомбардир української Премʼєр-ліги Владислав Кулач.

Раніше Фокус розповідав про те, як завершився перший матч "Динамо" на зборах: команда Мірчі Луческу зіграла в результативну нічию з топ-клубом з Швейцарії — "Базелем". Денис Антюх та Андрій Коробенко відзначилися забитими голами, але киянам не вдалося зберегти переможний рахунок.

На прохання київського клубу було вирішено перенести матч за Суперкубок України. Спочатку зустріч "Динамо" і "Шахтаря" планувалася на 24 липня, але через неможливість залучити 10 футболістів, які виступали за національну збірну на Євро-2020, цей матч було вирішено перенести на 22 вересня.

Нагадаємо, сьогодні зʼявилася інформація про те, що нападник "Динамо" Владислав Супряга близький до переходу в "Дженоа". За його продаж столичний клуб виручить від 7 до 9 мільйонів євро.