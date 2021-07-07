Шляхом Шевченка: український нападник близький до переходу в італійський клуб за 9 мільйонів євро — ЗМІ

Ще один український футболіст може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Український нападник київського "Динамо" Владислав Супряга близький до того, щоб перейти в італійський клуб.

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Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "Дженоа" домовився про покупку Супряги за 9 мільйонів євро.

Також підтверджує інформацію про перехід і інший авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марція. Переговори між сторонами почалися кілька днів тому і близькі до завершення. Кияни отримають за 21-річного форварда 7-8 мільйонів євро, решту суми можна отримати в разі успішного виступу за італійський клуб.

Український форвард в минулому сезоні забив три голи і зробив три ассисти у 31 матчі за київське "Динамо".

Раніше Фокус повідомляв, що клуб УПЛ хоче продати героя Євро-2020 за 10 мільйонів євро. Очікується, що нинішній клуб Довбика "Дніпро-1" захоче відпустити свого гравця за суму близько 10 мільйонів євро. Також Довбиком цікавляться французький "Марсель", "Реал Сосьєдад" і "Фіорентина".

У минулому чемпіонаті України Артем Довбик забив 10 голів і віддав дві результативні передачі в 27 матчах за "Дніпро-1". У червні Добвик проявив себе на Євро-2020, забивши переможний мʼяч у ворота Швеції (2:1) в 1/8 фіналу.

Напередодні "Шахтар" продав захисника за 2 мільйони євро. Також "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу Де Дзербі. До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіна Траоре і Педріні з "Бенфіки".

Перед сезоном донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україні і до чого це може привести.