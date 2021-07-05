Бізнес по-українськи: клуб УПЛ хоче продати героя Євро-2020 за 10 мільйонів євро

Український клуб виставив значний цінник на головного героя матчу збірної України зі Швецією.

Нападник збірної України і "Дніпра-1" Артем Довбик може перейти в італійське "Торіно".

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Як повідомляє Tuttosport, італійський клуб давно стежить за футболістом, який забив вирішальний гол збірної України у ворота Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Очікується, що нинішній клуб Довбика "Дніпро-1" захоче відпустити свого гравця за суму приблизно 10 мільйонів євро.

Також Довбиком цікавляться французький "Марсель", "Реал Сосьєдад" і "Фіорентина".

У минулому чемпіонаті України Артем Довбик забив 10 голів і віддав дві результативні передачі в 27 матчах за "Дніпро-1".

У червні Добвик проявив себе на Євро-2020, забивши переможний мʼяч у ворота Швеції (2:1) в 1/8 фіналу.

Раніше Фокус розповідав, що насправді носив Довбик під футболкою. Святкуючи гол, він зняв футболку, а під нею знаходився чорний топ.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0:4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гаррі Магвайр і Джордан Гендерсон.

Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє у збірній України буде ухвалене після повернення команди до Києва.

Міг опинитися у Франції, забив історичний гол збірної України: хто такий Артем Довбик.