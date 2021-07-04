"Повинні прийняти рішення": Андрій Шевченко розповів, чи залишиться головним тренером збірної України

Після матчу проти збірної Англії (0:4) головний тренер української збірної говорив про рівень національного чемпіонату і своє майбутнє біля керма головної команди країни

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підвів підсумки виступу своєї команди на чемпіонаті Європи з футболу 2020 після поразки від збірної Англії (0:4).

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"У сьогоднішній грі результат змінювався за рахунок епізодів. Я не думаю, що збірна України не показала того футболу, який вона сповідує. Ми не відмовилися від своїх принципів, епізодами грали добре, але в деяких моментах недопрацювали, наприклад, під час стандартів. Також позначилася травма Кривцова, тому що він — досвідчений захисник, має певну антропометрію. У нас на сьогодні немає таких міцних захисників, які можуть протистояти англійцям, особливо у верховій боротьбі.

Так, пройшло 15 років, і після чвертьфіналу мундіалю збірна пробилася до чвертьфіналу Євро. Якщо в нас не буде сильного внутрішнього чемпіонату, ми все рідше будемо туди потрапляти. Для того, аби конкурувати на цьому рівні, треба мати футболістів, які грають у топ-п’яти лігах.

Я дуже задоволений виступом команди. Подякував хлопцям за самовіддачу й за те, що вони спробували грати у футбол. ", — резюмував Андрій Шевченко, слова якого наводить прес-служба УАФ.

Також головний тренер збірної відповів на питання, чи залишиться він працювати з командою після завершення Євро-2020.

"Зараз чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підіб’ємо підсумки, відзвітуємо за виконану роботу. Як УАФ повинна буде приймати рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме. Ми повинні відзвітувати за проведений турнір, — заявив Шевченко .

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії в чвертьфіналі з рахунком 0: 4. Це був восьмий матч у історії протистоянь України та Англії — раніше українцям вдалося лише одного разу перемогти суперника і двічі зіграти внічию.

За збірну не соромно, за поразку — прикро. 5 висновків з виступу України на Євро-2020.