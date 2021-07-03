Украина - Англия: дубль Кейна и голы Магуайра и Хендерсона вывели англичан в 1/2 Евро-2020 (видео голов)

Сборная Украины завершила выступления на Евро-2020 разгромным поражением в четвертьфинале

В Риме завершился матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.

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Особых иллюзий перед матчем ни у кого не было: все, включая главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, понимали, с каким соперником им предстоит сыграть. Вероятно, поэтому Украина начала этот мяч с пятью номинальными защитниками. Англичане выходили на матч в ранге фаворита и уже на 4-й минуте полностью его оправдали: разрезающая передача от Рахима Стерлинга нашла в штрафной площади Украины Гарри Кейна. Таких шансов у форварда англичан на текущем Евро еще не было — Кейн мгновенно протолкнул мяч мимо Бущана и открыл счет.

Англия владела преимуществом в первом тайме, а Украина искала свой шанс на контратаках. Тем не менее, нашей сборной пришлось пережить несколько неприятных моментов. В одном из них неугомонный Рахим Стерлинг снова прорвался с левого фланга и скинул мяч в центр. Деклан Райс мощно пробил с линии штрафной, но Георгий Бущан эффектно отразил удар!

В концовке первого тайма хороший момент был у Санчо: Люк Шоу избежал офсайда и выдал передачу на Санчо. Георгий Бущан снова спас Украину.

У команды Андрея Шевченко в первой половине было только два острых момента: Роман Яремчук на 17-й минуте пробил в нижний угол, но Джордан Пикфорд выручил Англию, а Николай Шапаренко пробовал попасть в нижний угол с дальней дистанции — рядом со штангой.

Беды сборной Украины на пропущенном быстром мяче не закончились: на 35-й минуте Сергей Кривцов, пытаясь заблокировать удар соперника, подвернул ногу и не смог продолжить матч. Вместо него на поле вышел Виктор Цыганков, а сборная Украины с оборонительной схемы 5-3-2 перестроилась на привычную: 4-3-3.

Второй тайм, как и первый, начался с холодного душа. Англия заработала штрафной, Люк Шоу выполнил подачу, а Гарри Магуайр выиграл борьбу за мяч на "втором этаже" и спокойно головой поразил ворота Бущана — 0:2.

Не успели украинцы прийти в себя, как Англия забила третий мяч: Мэйсон Маунт протащил мяч через все поле, обыгрался со Стерлингом и отдал на левый фланг. Люк Шоу явно наработал на звание игрока матча: с его передачи мяч нашел Гарри Кейна, которого никто не смог остановить уже во второй раз — это 0:3.

Англия продолжала атаковать, несмотря на разгромный счет. Гарри Кейн нанес красивый мощный удар в верхний угол — Бущан прыгнул, словно легкоатлет и спас ворота сборной Украины. Впрочем, это была временная панацея: подача от углового флажка привела к четвертому голу. Все защитники украинской сборной упустили Джордана Хендерсона, который окончательно оформил разгром сборной Украины — 4:0 в пользу англичан.

Достигнув комфортного счета, Англия ослабила давление на ворота Украины. Подопечные Андрея Шевченко пытались поймать соперника на контратаках, но в решающий момент что-то обязательно срывалось. Хороший момент был на 73-й минуте у вышедшего на замену Евгения Макаренко: он приложился по мячу с дальней дистанции, но Джордан Пикфорд повторил трюк Бущана в первом тайме, эффектно отразив выстрел украинского полузащитника.

Сборная Украины пыталась прижать соперника, но англичане спокойно ликвидировали все попытки украинской команды забить хотя бы гол престижа.

В итоге — 0:4. Украина проиграла Англии и завершила выступления на чемпионате Европы.

В 1/2 финала сборная Англии сыграет против Дании. Матч состоится 7 июля.

Евро-2020. Плей-офф. 1/4 финала

Украина — Англия — 0:4 (0:1)

Голы: 0:1, Кейн, 4; 0:2, Магуайр, 46; 0:3, Кейн, 51; 0:4, Хендерсон, 63.

Украина: Бущан — Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук (Макаренко, 64), Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко — Яремчук.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65) — Райс (Хендерсон, 57), Филлипс (Беллингем, 65), Маунт, Санчо — Кейн (Кальверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рэшфорд, 65).

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