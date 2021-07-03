Україна — Англія: дубль Кейна та голи Магуайра і Хендерсона вивели англійців в 1/2 Євро-2020 (відео голів)

Збірна України завершила виступи на Євро-2020 розгромною поразкою в чвертьфіналі

У Римі завершився матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна — Англія.

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Особливих ілюзій перед матчем ні у кого не було: всі, включаючи головного тренера збірної України Андрія Шевченка, розуміли, з яким суперником їм належить зіграти. Ймовірно, тому Україна почала цей мʼяч з пʼятьма номінальними захисниками. Англійці виходили на матч в ранзі фаворита і вже на 4-й хвилині повністю його виправдали: розрізає передача від Рахіма Стерлінга знайшла в штрафному майданчику України Гаррі Кейна. Таких шансів у форварда англійців на поточному Євро ще не було — Кейн миттєво проштовхнув мʼяч повз Бущана і відкрив рахунок.

Англія володіла перевагою в першому таймі, а Україна шукала свій шанс на контратаках. Проте, нашій збірній довелося пережити кілька неприємних моментів. В одному з них невгамовний Рахім Стерлінг знову прорвався з лівого флангу і скинув мʼяч у центр. Деклан Райс потужно пробив з лінії штрафної, але Георгій Бущан ефектно відбив удар!

У кінцівці першого тайму хороший момент був у Санчо: Люк Шоу уникнув офсайду і видав передачу на зіркового півзахисника. Георгій Бущан знову врятував Україну.

У команди Андрія Шевченка в першій половині було тільки два гострих моменти: Роман Яремчук на 17-й хвилині пробив у нижній кут, але Джордан Пікфорд виручив Англію, а Микола Шапаренко пробував влучити під стійку з дальньої дистанції — поруч зі штангою.

Біди збірної України на пропущеному швидкому мʼячі не закінчилися: на 35-й хвилині Сергій Кривцов, намагаючись заблокувати удар суперника, підвернув ногу і не зміг продовжити матч. Замість нього на поле вийшов Віктор Циганков, а збірна України з оборонної схеми 5-3-2 перебудувалася на звичну: 4-3-3.

Другий тайм, як і перший, розпочався з холодного душу. Англія заробила штрафний, Люк Шоу виконав подачу, а Гаррі Магуайр виграв боротьбу за мʼяч на "другому поверсі" і спокійно головою вразив ворота Бущана — 0:2.

Не встигли українці оговтатися, як Англія забила третій мʼяч: Мейсон Маунт протягнув мʼяч через все поле, обігрався з Стерлінгом і віддав на лівий фланг. Люк Шоу явно напрацював на звання гравця матчу: з його передачі мʼяч знайшов Гаррі Кейна, якого ніхто не зміг зупинити вже вдруге — це 0:3.

Англія продовжувала атакувати, незважаючи на розгромний рахунок. Гаррі Кейн завдав красивого потужний удар у верхній кут — Бущан стрибнув, немов легкоатлет і врятував ворота збірної України. Втім, це була тимчасова панацея: подача від кутового прапорця привела до четвертого голу. Всі захисники української збірної загубили Джордана Хендерсона, який остаточно довершив розгром збірної України — 4:0 на користь англійців.

Досягнувши комфортного рахунку, Англія послабила тиск на ворота України. Підопічні Андрія Шевченка намагалися зловити суперника на контратаках, але у вирішальний момент щось обовʼязково зривалося. Хороший момент був на 73-й хвилині у вийшов на заміну Євгена Макаренка: він приклався по мʼячу з дальньої дистанції, але Джордан Пікфорд повторив трюк Бущана в першому таймі, ефектно відбивши постріл українського півзахисника.

Збірна України намагалася притиснути суперника, але англійці спокійно ліквідували всі спроби української команди забити хоча б гол престижу.

У підсумку — 0:4. Україна програла Англії і завершила виступи на чемпіонаті Європи.

В 1/2 фіналу збірна Англії зіграє проти Данії. Матч відбудеться 7 липня.

Євро-2020. Плей-офф. 1/4 фіналу

Україна — Англія — 0: 4 (0: 1)

Голи: 0:1, Кейн, 4; 0:2, Магуайр, 46; 0:3, Кейн, 51; 0:4, Хендерсон, 63.

Україна: Бущан — Караваєв, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук (Макаренко, 64), Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко — Яремчук.

Англія: Пікфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Тріппʼєр, 65) — Райс (Хендерсон, 57), Філліпс (Беллінгем, 65), Маунт, Санчо — Кейн (Кальверта-Льюин, 73), Стерлінг (Решфорд, 65) .

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