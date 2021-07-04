"Должны принять решение": Андрей Шевченко рассказал, останется ли главным тренером сборной Украины

После матча против сборной Англии (0:4) главный тренер украинской сборной говорил об уровне национального чемпионата и своем будущем у руля главной команды страны

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги выступлению своей команды на чемпионате Европы по футболу 2020 после поражения от сборной Англии (0:4).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Я не думаю, что сборная Украины не показала того футбола, который она исповедует. Мы не отказались от своих принципов, эпизодами играли хорошо, но в некоторых моментах недоработали, например, при стандартах. Также сказалась травма Кривцова, потому что он — опытный защитник, имеет определенную антропометрию. У нас на сегодня нет таких крепких защитников, которые могут противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе.

Да, прошло 15 лет, и после четвертьфинала мундиаля сборная пробилась в четвертьфинал Евро. Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать. Для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь футболистов, которые играют в топ-пяти лигах. Я очень доволен выступлением команды. Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что они попытались играть в футбол", — резюмировал Андрей Шевченко, слова которого приводит пресс-служба УАФ.

Также главный тренер сборной ответил на вопрос, останется ли он работать с командой после завершения Евро-2020.

"Сейчас чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, отчитается за проделанную работу. Как УАФ должна будет принимать решения, так и я. На это время, никто никуда не спешить. Мы должны отчитаться за проведенный турнир, — заявил Шевченко.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии в четвертьфинале со счетом 0:4. Это был восьмой матч в истории противостояний Украины и Англии — ранее украинцам удалось лишь однажды победить соперника и дважды сыграть вничью.

За сборную не стыдно, за поражение — обидно. 5 выводов из выступления Украины на Евро-2020.