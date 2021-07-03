Украина - Англия: история встреч (видео)

В последних пяти матчах сборная Англии не забивала больше двух голов в ворота Украины. Два раза победу сопернику отдали арбитры.

В Риме сегодня вечером состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.

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Сборная Украины еще никогда не доходила до стадии четвертьфинала чемпионата Европы, поэтому сегодняшний матч против англичан будет имеет огромное значение.

В своей истории соперники встречались 7 раз. Статистика для сборной Украины пока неутешительна, хотя в матчах против сборной Англии было место и победам украинских футболистов.

Первый блин — комом

Впервые сборные Украины и Англии встретились 31 мая 2000 года. Это был товарищеский матч, а сборная Украины впервые приехала на "Уэмбли". Та игра завершилась для нашей сборной неутешительно — англичане выиграли со счетом 2:0. Голы забивали легенды английского футбола: Робби Фаулер и Тони Адамс.

Знакомство с Бекхэмом и Оуэном

Вторая встреча между соперниками состоялась спустя четыре года после первой. Англия неудачно выступила на Евро-2004 и перед стартом отборочного цикла на ЧМ-2006 встретилась со сборной Украины в Ньюкасле. Та игра получилась для украинцев еще более неудачной, чем первая — в тот вечер у родоначальников футбола получалось почти все. Звезды английского футбола были в ударе: на 28-й минуте счет открыл Дэвид Бэкхем, а в начале второго тайма ворота Шовковского поразил уже Майкл Оуэн. Завершил разгром команды Олега Блохина подающий большие надежды Шон Райт-Филлипс.

Драматичная развязка на "Уэмбли"

Спустя четыре года, волей жребия, Украина и Англия оказались в одной отборочной группе на чемпионат мира-2010. Но первый из двух матчей был сыгран только весной 2009-го. Тогда на заполненном "Уэмбли", украинцы показали очень достойную игру. Тем не менее, англичане вышли вперед в середине первого тайма, когда отличился высокорослый Питер Крауч. Украина пыталась организовать острую атаку, но опытные уже тогда Джон Терри и Рио Фердинанд не давали Шевченко и компании реализовать свои моменты. И все же, на 74-й минуте Андрей Шевченко смог сравнять счет. Когда казалось, что матч закончится вничью, на 85-й минуте Джон Терри поразил ворота Андрея Пятова и принес Англии выстраданную победу.

Месть в Днепре: первая победа Украины над Англией

Этот матч — один из самых ярких для того поколения сборной Украины. На "Днепр Арене" была зафиксирована первая в истории победа сборной Украины над Англией. Команда Алексея Михайличенко провела самый грамотный матч под его руководством. И пусть на 14-й минуте Андрей Шевченко не реализовал пенальти, зато через четверть часа Сергей Назаренко отважился на дальний удар, который стал результативным и принес Украине сенсационную победу — 1:0.

Украина — Англия: незасчитанный гол 2012

После двух стартовых туров на Евро-2012, Украина сохраняла шансы на выход в плей-офф. Команда Олега Блохина имела в активе три очка за победу над Швецией. Во втором матче, которому предшествовал тропический ливень над "Донбасс Ареной", наша сборная проиграла Франции. Игра против Англии была решающей. И каждый украинский болельщик на всю жизнь запомнит вопиющую несправедливость венгерского рефери Виктора Кашшаи, который отменил абсолютно справделивый гол Марко Девича в ворота англичан. На тот момент счет в матче был открыт: в начале второго тайма Уэйн Руни с передачи Стивена Джеррарда вывел Англию вперед. После незасчитанного гола, сборная Украины продолжала бороться, но сравнять счет так и не сумела. Англичане вылетели уже в 1/4 финала, уступив сборной Италии в серии пенальти.

Без арбитров — никуда

Спустя три месяца у Украины появился шанс отомстить англичанам — они снова оказались в одной группе отборочного цикла чемпионата мира-2014. На этот раз, на "Уэмбли", уже Англия была в роли отыгрывающейся стороны, после пропущенного мяча, который забил Евгений Коноплянка. Всю игру хозяева пытались спасти положение, пока им не помог арбитр, назначивший пенальти в ворота Украины на 87-й минуте. Фрэнк Лэмпард с точки спас Англию от еще одного сенсационного поражения от Украины.

Прагматичные нули Михаила Фоменко

В киевском матче того же отбора на ЧМ-2014 тогдашний главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко выбрал очень осторожную тактику в атаке, но команда достаточно грамотно действовала в обороне. Дело завершилось нулевой ничьей, а главному тренеру после матча досталось от болельщиков и прессы за очен осторожную игру и специфические замены. В частности, в конце матче все ожидали выхода еще одного нападающего Марко Девича, но Фоменко решил сыграть на удержания комфортного счета, выпустив вместо Андрей Ярмоленко Дмитрия Хомченовского на 90-й минуте.

Сегодня в противостоянии Украина — Англия будет написана восьмая глава. Это первый матч Андрея Шевченко против английской сборной, как и Гарета Саутгейта против украинской. Но сразу — в плей-офф чемпионата Европы.

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