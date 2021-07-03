Україна — Англія: історія зустрічей (відео)

У своїй історії суперники зустрічалися 7 разів, а сьогодні збірна України може поліпшити свою статистику в протистоянні з англійцями

У Римі сьогодні ввечері відбудеться матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна — Англія.

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Збірна України ще ніколи не доходила до стадії чвертьфіналу чемпіонату Європи, тому сьогоднішній матч проти англійців буде мати величезне значення.

У своїй історії суперники зустрічалися 7 разів. Статистика для збірної України поки невтішна, хоча в матчах проти збірної Англії було місце і перемогам українських футболістів.

Перший млинець грудкою

Вперше збірні України та Англії зустрілися 31 травня 2000 року. Це був товариський матч, а збірна України вперше приїхала на "Уемблі". Та гра завершилася для нашої збірної невтішно — англійці виграли з рахунком 2:0. Голи забивали легенди англійського футболу: Роббі Фаулер і Тоні Адамс.

Знайомство з Бекхемом і Оуеном

Друга зустріч між суперниками відбулася через чотири роки після першої. Англія невдало виступила на Євро-2004 і перед стартом відбірного циклу на ЧС-2006 зустрілася зі збірною України в Ньюкаслі. Та гра вийшла для українців ще більш невдалою, ніж перша — в той вечір у родоначальників футболу виходило майже все. Зірки англійського футболу були в ударі: на 28-й хвилині рахунок відкрив Девід Бекхем, а на початку другого тайму ворота Шовковського вразив уже Майкл Оуен. Завершив розгром команди Олега Блохіна, гравець, який подавав великі надії — Шон Райт-Філліпс.

Драматична розв'язка на "Уемблі"

Через чотири роки, волею жеребу, Україна та Англія виявилися в одній відбірковій групі на чемпіонат світу-2010. Але перший з двох матчів було зіграно лише навесні 2009-го. Тоді на заповненому "Уемблі", українці показали дуже гідну гру. Проте, англійці вийшли вперед у середині першого тайму, коли відзначився високорослий Пітер Крауч. Україна намагалася організувати гостру атаку, але досвідчені вже тоді Джон Террі і Ріо Фердинанд не давали Шевченко і компанії реалізувати свої моменти. І все ж, на 74-й хвилині Андрій Шевченко зміг зрівняти рахунок. Коли здавалося, що матч закінчиться внічию, на 85-й хвилині Джон Террі вразив ворота Андрія П'ятова і приніс Англії вистраждану перемогу.

Помста в Дніпрі: перша перемога України над Англією

Цей матч — один з найяскравіших для того покоління збірної України. На "Дніпро Арені" була зафіксована перша в історії перемога збірної України над Англією. Команда Олексія Михайличенка провела найбільш грамотний матч під його керівництвом. І нехай на 14-й хвилині Андрій Шевченко не реалізував пенальті, зате через чверть години Сергій Назаренко зважився на дальній удар, який став результативним і приніс Україні сенсаційну перемогу — 1:0.

Україна — Англія: незарахований гол 2012

Після двох стартових турів на Євро-2012, Україна зберігала шанси на вихід в плей-офф. Команда Олега Блохіна мала в активі три очки за перемогу над Швецією. У другому матчі, якому передувала тропічна злива над "Донбас Ареною", наша збірна програла Франції. Гра проти Англії була вирішальною. І кожен український уболівальник на все життя запам'ятає кричущу несправедливість угорського рефері Віктора Кашшаї, який не зарахував абсолютно справделівий гол Марко Девіча у ворота англійців. На той момент рахунок в матчі був відкритий: на початку другого тайму Уейн Руні з передачі Стівена Джеррарда вивів Англію вперед. Після незарахованого голу, збірна України продовжувала боротися, але зрівняти рахунок так і не зуміла. Англійці вилетіли вже в 1/4 фіналу, поступившись збірній Італії в серії пенальті.

Без арбітрів — нікуди

Через три місяці в України з'явився шанс помститися англійцям — вони знову опинилися в одній групі відбіркового циклу чемпіонату світу-2014. Цього разу, на "Уемблі", вже Англія була в ролі наздоганяючих, після пропущеного м'яча, який забив Євген Коноплянка. Всю гру господарі намагалися врятувати становище, поки їм не допоміг арбітр, який призначив пенальті у ворота України на 87-й хвилині. Френк Лемпард з точки врятував Англію від ще однієї сенсаційної поразки від України.

Прагматичні нулі Михайла Фоменка

У київському матчі того ж відбору на ЧС-2014 тодішній головний тренер збірної України Михайло Фоменко обрав дуже обережну тактику в атаці, але команда досить грамотно діяла в обороні. Справа завершилася нульовою нічиєю, а головному тренеру після матчу дісталося від уболівальників і преси за дуже обережну гру і специфічні заміни. Зокрема, в кінці матчі все очікували виходу ще одного нападника Марко Девіча, але Фоменко вирішив зіграти на утримання комфортного рахунку, випустивши замість Андрій Ярмоленко Дмитра Хомченовського на 90-й хвилині.

Сьогодні в протистоянні Україна — Англія буде написана восьма глава. Це перший матч Андрія Шевченка проти англійської збірної, як і Гарета Саутгейта проти української. Але відразу — в плей-офф чемпіонату Європи.

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