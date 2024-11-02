Син Андрія Шевченка показався в обіймах із дівчиною: що про неї відомо (фото)

Син українського футболіста Джордан Шевченко з'явився в Instagram своєї мами в обіймах із дівчиною, однак це виявилася не його кохана.

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Модель Крістен Пазік, яка також є дружиною українського футболіста Андрія Шевченка, опублікувала фото їхнього сина Джордана, де він позує з дівчиною. Кадрами модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Крістен Пазік показала цілу серію знімків, на одному з яких Джордан обіймає за плечі темноволосу дівчину. У підписі до фото модель привітала сина з 20-річчям.

"З 20-м днем народження цю особливу душу. Ми любимо тебе, Джордан!", — написала Крістен Пазік.

Крістен Пазік привітала сина з Днем народження

Як зазначає Tribuna, деякі ЗМІ припустили, що на фото Джордан зображений із коханою. Однак, за даними порталу, це хрещена донька і племінниця Андрія Шевченка, яка навчається в Лондоні й часто проводить час із сім'єю дядька.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Шевченко відзначив 48-й день народження в компанії рідних, вирушивши з дружиною до США до свого старшого сина Джордана, який 2023 року вступив до Єльського університету.

Раніше Андрій Шевченко також відсвяткував 20-річчя подружнього життя з моделлю Крістен Пазік і опублікував архівні фото зі своєю дружиною.