Сын Андрея Шевченко показался в объятиях с девушкой: что о ней известно (фото)

Сын украинского футболиста Джордан Шевченко появился в Instagram своей мамы в объятиях с девушкой, однако это оказалась не его возлюбленная.

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Модель Кристен Пазик, которая также является женой украинского футболиста Андрея Шевченко, опубликовала фото их сына Джордана, где он позирует с девушкой. Кадрами модель поделилась на своей странице в Instagram.

Кристен Пазик показала целую серию снимков, на одном из которых Джордан обнимает за плечи темноволосую девушку. В подписи к фото модель поздравила сына с 20-летием.

"С 20-м днем рождения эту особенную душу. Мы любим тебя, Джордан!", — написала Кристен Пазик.

Кристен Пазик поздравила сына с Днем рождения

Как отмечает Tribuna, некоторые СМИ предположили, что на фото Джордан запечатлен с возлюбленной. Однако, по данным портала, это крестная дочь и племянница Андрея Шевченко, которая учится в Лондоне и часто проводит время с семьей дяди.

Напомним, недавно Андрей Шевченко отметил 48-й день рождения в компании родных, отправившись с женой в США к своему старшему сыну Джордану, который в 2023 году поступил в Йельский университет.

Ранее Андрей Шевченко также отпраздновал 20-летие супружеской жизни с моделью Кристен Пазик и опубликовал архивные фото со своей женой.