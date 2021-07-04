За сборную не стыдно, за поражение — обидно. 5 выводов из выступления Украины на Евро-2020

Рим, "Стадио Олимпико". Четыре мяча. И не в те ворота, в которые хотелось бы.

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Все эти чувства я уже переживал 15 лет назад. Знаю, в контексте сборной Швейцарии и ее вылета в серии пенальти от Испании, кажется, что сейчас снова пойдет речь о чемпионате мира-2006, когда сборная Украины дошла до 1/4-й, попутно выбив швейцарцев.

Но нет, после матча Украина — Англия у меня в голове крутилась аналогия с матчем группового этапа Лиги чемпионов 2006/2007 "Рома" — "Шахтер". Тогда "горняки" держали оборону до середины второго тайма и посыпались после того, как арбитр назначил угловой, которого не было — мяч ушел за пределы поля от игрока римской команды. Франческо Тотти и компания почувствовали вкус крови и просто вынесли "Шахтер" с таким же счетом, как Англия разобралась с Украиной — 4:0.

Аналогия эта возникает и из-за того, что половину мячей в матче Украина — Англия наша сборная тоже пропустила со стандартов. И вообще слабо сыграла в обороне. Но в этом тексте не хочется говорить о плохом. Потому что Евро-2020 для нас с вами — это больше о хорошем, о футболе, который заставил всю страну переживать за наших соотечественников. Когда еще такое будет?

Андрей Шевченко переписал историю

Помню огромный скепсис пять лет назад, когда Андрей Шевченко принял сборную Украины. "Кум Павелко", "Да что он умеет", "Он годится только для партии Королевской" и все в таком духе. Наше общество еще только учится воспринимать мир не в черно-белых тонах. А пора бы ущипнуть себя и проснуться: это совершенно нормальная практика, когда топ-игрок своей страны после завершения карьеры становится одной из ключевых фигур в футбольной системе.

За пять лет мы прошли большой путь. От отборочного цикла ЧМ-2018, где было непонятно, едем ли мы в Россию, или, как говорят в народе, "сливаем" до "Наша сборная в четвертьфинале Евро-2020, вау!". У нас были большие победы и горькие, как 5 случайно раскусанных перцев, поражения. Последнее от Англии, к слову, самое болючее. Даже от Хорватии в решающем матче отбора на ЧМ-2018 не было так обидно. Да что там Хорватия — несыгранный матч со Швейцарией в Лиге Наций не так больно пришелся по сердцу, как 0:4 от Англии.

[ + – ] Андрей Шевченко преобразил команду за пять лет Фото: Пресс-служба УАФ

Но перед матчем 1/4 Евро-2020 я смотрел хайлайты последних встреч Украины и Англии. Если вдруг вы забыли, то это было еще в 2013 году. Тогда сборной Украины руководил Михаил Фоменко и фраза "Спасибо деду за победу" звучала тогда, когда сборная Украины уверенно выносила соперников. В тот период казалось, что мы видим сильнейшую сборную Украины. Но мы еще не видели команду Шевченко.

Да, 8 лет назад мы давали бой англичанам. Но это не значит, что сборная Украины стала слабее — это англичане заметно прибавили. Чего стоит только полуфинал чемпионата мира три года назад. А это были те же игроки и тот же тренер, которые оставили Украину за бортом Евро-2020.

У Шевченко собран отличный тренерский штаб, смотреть на матчи главной команды страны стало в разы приятнее, а сама личность главного тренера затмевает даже Олега Блохина. То есть произошло то, чего сам Блохин и боялся. В сборной Украины появился тренер, который его превзошел Но вышел Шевченко из группы гораздо сложнее, чем была у Блохина в 2006. Да и в целом, футбол сильно изменился с тех времен. Как и качество игры сборной Украины.

Сборная Украины обрела характер

Да, Андрей Шевченко обещал показать характер в матче с Англией, но "Ураган" снес его уже на 4-й минуте. И все же, если абстрагироваться от 1/4 финала, то характер команды было видно в играх с Нидерландами, Северной Македонией и особенно — со Швецией.

Мы научились не махать рукой, когда нам забивают. Да, это странно читать после Англии. Но, давайте вернемся на "Йохан Кройфф Арену". Мы проигрывали Нидерландам 0:2 и отыгрались. То, что произошло в последние 8 минут матча — это другая история. Несчастный случай. Как у Португалии произошло с Бельгией в 1/8 Евро-2020.

С Северной Македонией мы задавили соперника авторитетом и игровым преимуществом в первые 45 минут. Но по ходу второго тайма могли пропустить не раз. А умение удержать победный счет — то тоже, как ни крути, показатель класса команды. И для этого тоже нужен характер.

Матч со Швецией — это вообще безпрецедентная история. Сколько себя помню, наши клубы и сборная всегда пропускали на последних минутах и выпускали победу или ничью из рук. А вот так, чтобы вырвать ее за пару минут до овертайма — такое на моей памяти впервые.

[ + – ] Артем Довбик - один из героев этого лета

А вот матчи, где не было характера — это как раз игры с Австрией и Англией. В первом случае до сих пор непонятно, что произошло. Во втором — класс соперника оказался в разы выше. Интересно, как себя чувствует Николай Матвиенко, которого якобы очень хотел "Арсенал". Вот такие приветы от форвардов калибра Гарри Кейна прилетали бы ему каждую неделю, если бы он все-таки уехал в Лондон.

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У сборной Украины есть будущее

Давайте поиграем в Вангу и попробуем спрогнозировать, какой будет Украина на ЧМ-2022, если выйдет туда. Уже точно не будет в команде Андрея Пятова: он анонсировал свой уход после Евро-2020. Но вратарская позиция с такой игрой Бущана — не проблема еще лет 10. Что будет со звездами 2010-х, выходцев из многообещающей молодежной сборной Павла Яковенко, которая провалилась на Евро-2011? Тарас Степаненко был вообще самым полезным игроком сборной Украины на Евро-2020. Как минимум, фартовым. В матчах, где Тарас выходил на поле, сборная Украины побеждала. Это и игра с Северной Македонией, и феноменальный матч со Швецией. Степаненко в этом году — 32. Он еще точно пройдет каденцию отбора на ЧМ-2022 и сыграет там. Без него мне трудно представить сборную Украины.

А вот по Андрею Ярмоленко вопрос открыт. С одной стороны, он вроде бы и помог сборной Украины на Евро-2020, а с другой — подвержен травмам и нестабилен. Матчи с Австрией и Англией — яркое тому свидетельство. Там, где был нужен лидер, его не оказалось. Хотя в матче с Нидерландами именно Ярмоленко повел команду за собой.

Мы сами не заметили, как сборная Украины очень омолодилась. Говорим об игроках 30+, но есть еще те же Забарный, Трубин и Миколенко. Или Денис Попов, которому не повезло и он не успел восстановиться после травмы. У нас еще есть возможность спасти чемпионов мира-2019 (до 20 лет), которые уже сейчас постепенно начали исчезать из поля нашей видимости.

[ + – ] Илья Забарный сборная Украины Фото: Пресс-служба УАФ

В то же время, поколение 1995-1996 годов рождения на этом Евро разочаровало. Да, Зинченко вытащил матч против Швеции, но от игрока, который выигрывает чемпионат Англии и играет в финале Лиги чемпионов, ожидаешь большего, чем просто один матч из пяти, где он вдруг включился. Тот же Беседин запомнится героической травмой в игре со шведами, Матвиенко — провалом с Англией, а Зубков, словно зубная боль. Он так и не сыграл на этом Евро, хотя именно на него возлагались огромные надежды. И здесь вопрос к врачам и тренерскому штабу: сколько времени нужно было, что он восстановился? Если травма настолько серьезная, то почему его не отпустили восстанавливаться в клубе, как того же Попова? Между матчем против Нидерландов, в котором Зубков травмировался и матчем против Англии, прошло ровно три недели. Выводы каждый сделает сам.

К слову, о тренерском штабе. Теперь открытый вопрос и о том, кто доведет сборную Украины до конца отборочного цикла. Ведь Андрей Шевченко после Евро-2020 будет востребован в Европе, а найти мотивацию тренировать сборную Украины после 1/4 финала чемпионата Европы будет нелегко. Откровенно говоря, это был наш потолок сегодня, выше мы уже не прыгнем.

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Футболисты сборной Украины не умеют жить под прессом

Украинские футболисты иногда забывают, что футбол — это не шоу-бизнес, а кропотливая ежедневная работа. Это кровь и пот, проливаемые на тренировках, а чаще — на поле (вспомните гол Патрика Шика в ворота Хорватии, когда кровь текла из его разбитого носа). И грош цена вашим стараниям, если вы не даете результат. Этими строчками хочется передать привет человеку, который заявлял о "диванных критиках" после матча против сборной Швеции. Вот так смело, будто бы не было позорной игры против Австрии и спасательного круга от Испании и Швеции, чтобы мы попали в плей-офф. А давайте представим, что Швеция проиграла бы Польше, а Испания сыграла бы вничью со Словакией. Где была бы сборная Украины? Неужели даже после победы над Швецией не было понятно, что плей-офф для сборной Украины — роскошный подарок судьбы?

И потом: кто такие диванные критики? Они просто говорят, что вы плохо играете, не разбираясь в нюансах? Или все же вы действительно плохо отыграли против Австрии и стоило бы извиниться за это перед болельщиками? Разве тот же Гарри Кейн или Антуан Гризманн позволяют себе такие выражения? А их критикуют не меньше вашего, скорее, намного жестче.

Я часто общаюсь с простыми болельщиками из народа. И должен признать, что образ футболиста у них, мягко говоря, не положительный. В Европе игроки давно привыкли к критике — они не пытаются переложить вину за собственные неудачи на болельщиков или журналистов, как кое-кто в 2016-м. У нас почему-то до сих пор работает принцип "моя хата з краю". Но есть надежда, что это временно, если Забарный и его ровесники не нахватаются дурного у старших поколений.

Украина — одно из открытий Евро-2020

В конце хочется о позитиве. Наши футболисты сделали хорошее дело и объединили вокруг футбола всю страну. Такого количества людей на фан-зонах не было со времен Евро-2012. Столько о футболе не говорили в новостях пять лет. Кабинет Министров вообще никогда не приходил на заседания в футболках сборной Украины. А все потому, что мы в восьмерке лучших сборных Европы!

Мы точно не станем главным открытием Евро-2020 при таких сборных Дании и Италии или даже Чехии. Но нас запомнят еще надолго — это факт, не вызывающий сомнений. Где сборные Нидерландов, Португалии, Франции, Германии? Они все вылетели раньше, чем мы. И те же австрийцы, которым мы проиграли. А сборная Украины закончила выступления в 1/4 финала. И нам стоит этим гордиться.

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