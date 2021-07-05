Бизнес по-украински: клуб УПЛ хочет продать героя Евро-2020 за 10 миллионов евро

Украинский клуб выставил внушительный ценник на главного героя матча сборной Украины со Швецией.

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик может перейти в итальянское "Торино".

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Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб давно следит за футболистом, забившим решающий гол сборной Украины в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Ожидается, что нынешний клуб Довбика "Днепр-1" захочет отпустить своего игрока за сумму около 10 миллионов евро.

Также Довбиком интересуются французский "Марсель", "Реал Сосьедад" и "Фиорентина".

В прошлом чемпионате Украины Артем Довбик забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 27 матчах за "Днепр-1".

В июне Добвик проявил себя на Евро-2020, забив победный мяч в ворота Швеции (2:1) в 1/8 финала.

Ранее Фокус рассказывал, что на самом деле носил Довбик под футболкой. Празднуя гол, он снял футболку, а под ней находился черный топ.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

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