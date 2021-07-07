По пути Шевченко: украинский нападающий близок к переходу в итальянский клуб за 9 миллионов евро – СМИ

Еще один украинский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Украинский нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга близок к тому, чтобы перейти в итальянский клуб.

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Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "Дженоа" договорился о покупке Супряги за 9 миллионов евро.

Также подтверждает информацию о переходе и другой авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Переговоры между сторонами начались пару дней назад и близки к завершению. Киевляне получат за 21-летнего форварда 7-8 миллионов евро, остальную сумму можно получить в случае успешного выступления за итальянский клуб.

Украинский форвард в прошлом сезоне забил три гола и сделал три ассиста в 31 матче за киевское "Динамо".

Ранее Фокус сообщал, что клуб УПЛ хочет продать героя Евро-2020 за 10 миллионов евро. Ожидается, что нынешний клуб Довбика "Днепр-1" захочет отпустить своего игрока за сумму около 10 миллионов евро. Также Довбиком интересуются французский "Марсель", "Реал Сосьедад" и "Фиорентина".

В прошлом чемпионате Украины Артем Довбик забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 27 матчах за "Днепр-1". В июне Добвик проявил себя на Евро-2020, забив победный мяч в ворота Швеции (2:1) в 1/8 финала.

Накануне "Шахтер" продал защитника за 2 миллиона евро. Также "Шахтер" объявил о покупке бразильского защитника Марлона из бывшего клуба Де Дзерби. До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньоиз "Бенфики".

Перед сезоном донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.