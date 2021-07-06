Официально: "Шахтер" продал защитника за 2 миллиона евро

Клуб из Дании заплатит 2 миллиона евро и еще столько же донецкий клуб может получить в качестве бонусов.

Грузинский защитник "Шахтера" Давит Хочолава перешел в датский "Копенгаген".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Официальный сайт донецкого клуба подтвердил информацию о переходе футболиста.

Стороны договорились, что датский клуб заплатит 2 миллиона евро и еще 2 миллиона донецкий клуб может получить в качестве бонусов.

Напомним, что грузинский футболист переходил в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017-м году в статусе свободного агента.

Отмечается, что датский клуб интересовался Хочолавой еще год назад, но тогда стороны не сумели достичь компромисса в трансферных переговорах.

Ранее директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о 40-миллионных растратах на трансферы. В частности, "Шахтер" объявил о покупке бразильского защитника Марлона из бывшего клуба Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

Также отметим, что бразилец имеет опыт выступлений за "Барселону", "Флуминенсе" и "Ниццу". Летом 2015 года был основным центрбеком сборной Бразилии U20, с которой стал вице-чемпионом мира.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньоиз "Бенфики".

Перед сезоном донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.

Вместе с тем, донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. Новый контракт футболиста будет действовать два года. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.