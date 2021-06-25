Рассрочка на 5 лет: директор "Шахтера" – о 40-миллионных растратах на трансферы

Палкин подтвердил, что кандидатура защитника Марлона – это идея нового главного тренера Роберто Де Дзерби.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на YouTube канале BurBuzz рассказал о подробностях соглашений с новичками донецкого клуба.

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"Педриньо мы хотели купить еще год назад, вели переговоры, но по цене не сошлись и сегодня мы к нему вернулись, ведь мы его знали. По условиям соглашения, 18 миллионов евро за Педриньо будем выплачивать на протяжении пяти лет", – сказал Палкин.

Также Палкин прокомментировал, почему был приобретен новый форвард.

"У нас надолго сломался Мораес, мы должны были усиливаться. У нас остались в обойме только молодые ребята, которые не имеют достаточно опыта. Был проведен анализ, мы приобрели футболиста "Аякса", который прошел серьезную школу, имеет опыт еврокубковых игр.

Палкин подтвердил, что кандидатура защитника Марлона – это идея нового главного тренера Роберто Де Дзерби.

"Для Де Дзерби Марлон – это ключевая позиция. Все атаки он начинает с Марлона, ему было важно видеть Марлона, он знает и понимает его игру.

Марлон – один из лучших центральных защитников Европы по технической оснащенности", – добавил Палкин.

Ранее "Шахтер" объявил о покупке бразильского защитника Марлона из бывшего клуба Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

Также отметим, что бразилец имеет опыт выступлений за "Барселону", "Флуминенсе" и "Ниццу". Летом 2015 года был основным центрбеком сборной Бразилии U20, с которой стал вице-чемпионом мира.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньоиз "Бенфики".

Лассина Траоре в 16 лет стал футболистом "Аякса" из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны. В мае 2019-го впервые вышел на поле в составе амстердамского "Аякса". За 3 сезона в Нидерландах сыграл за первую команду во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.

В сезоне-2020/21 Траоре забил 7 мячей в 12 матчах чемпионата Нидерландов. Он забивал и в Лиге чемпионов, отличившись в игре против "Аталанты". На стадии группового этапа форвард сыграл в пяти матчах.

Ранее донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.

Вместе с тем, донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. Новый контракт футболиста будет действовать два года. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.