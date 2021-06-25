Розстрочка на 5 років: директор "Шахтаря" — про 40-мільйонні розтрати на трансфери

Палкін підтвердив, що кандидатура захисника Марлона — це ідея нового головного тренера Роберто Де Дзербі.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін на YouTube каналі BurBuzz розповів про подробиці угод із новачками донецького клубу.

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"Педріні ми хотіли купити ще рік тому, вели переговори, але за ціною не зійшлися і сьогодні ми до нього повернулися, адже ми його знали. За умовами угоди, 18 мільйонів євро за Педріні будемо виплачувати протягом пʼяти років", — сказав Палкін.

Також Палкін прокоментував, чому був придбаний новий форвард.

"У нас надовго зламався Мораес, ми повинні були посилюватися. У нас залишилися в обоймі тільки молоді хлопці, які не мають достатньо досвіду. Був проведений аналіз, ми придбали футболіста "Аякса", який пройшов серйозну школу, має досвід єврокубкових ігор.

Палкін підтвердив, що кандидатура захисника Марлона — це ідея нового головного тренера Роберто Де Дзербі.

"Для Де Дзербі Марлон — це ключова позиція. Усі атаки він починає з Марлона, йому було важливо бачити Марлона, він знає і розуміє його гру.

Марлон — один із кращих центральних захисників Європи з технічної оснащеності", — додав Палкін.

Раніше "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

Також зазначимо, що бразилець має досвід виступів за "Барселону", "Флуміненсе" та "Ніццу". Влітку 2015 року був основним центрбеком збірної Бразилії U20, з якою став віцечемпіоном світу.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіно Траоре та Педріні з "Бенфіки".

Лассіно Траоре в 16 років став футболістом "Аякса" з Кейптауна і вперше зіграв за національну збірну своєї країни. У травні 2019 року вперше вийшов на поле в складі амстердамського "Аякса". За 3 сезони в Нідерландах зіграв за першу команду в усіх турнірах 31 матч, забив 12 мʼячів.

У сезоні-2020/21 Траоре забив 7 мʼячів у 12 матчах чемпіонату Нідерландів. Він забивав і в Лізі чемпіонів, відзначившись у грі проти "Аталанти". На стадії групового етапу форвард зіграв у пʼяти матчах.

Раніше донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україні і до чого це може призвести.

Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста діятиме два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.