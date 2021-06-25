Розстрочка на 5 років: директор "Шахтаря" — про 40-мільйонні розтрати на трансфери
Палкін підтвердив, що кандидатура захисника Марлона — це ідея нового головного тренера Роберто Де Дзербі.
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін на YouTube каналі BurBuzz розповів про подробиці угод із новачками донецького клубу.
"Педріні ми хотіли купити ще рік тому, вели переговори, але за ціною не зійшлися і сьогодні ми до нього повернулися, адже ми його знали. За умовами угоди, 18 мільйонів євро за Педріні будемо виплачувати протягом пʼяти років", — сказав Палкін.
Також Палкін прокоментував, чому був придбаний новий форвард.
"У нас надовго зламався Мораес, ми повинні були посилюватися. У нас залишилися в обоймі тільки молоді хлопці, які не мають достатньо досвіду. Був проведений аналіз, ми придбали футболіста "Аякса", який пройшов серйозну школу, має досвід єврокубкових ігор.
Палкін підтвердив, що кандидатура захисника Марлона — це ідея нового головного тренера Роберто Де Дзербі.
"Для Де Дзербі Марлон — це ключова позиція. Усі атаки він починає з Марлона, йому було важливо бачити Марлона, він знає і розуміє його гру.
Марлон — один із кращих центральних захисників Європи з технічної оснащеності", — додав Палкін.
Раніше "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.
Також зазначимо, що бразилець має досвід виступів за "Барселону", "Флуміненсе" та "Ніццу". Влітку 2015 року був основним центрбеком збірної Бразилії U20, з якою став віцечемпіоном світу.
До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіно Траоре та Педріні з "Бенфіки".
Лассіно Траоре в 16 років став футболістом "Аякса" з Кейптауна і вперше зіграв за національну збірну своєї країни. У травні 2019 року вперше вийшов на поле в складі амстердамського "Аякса". За 3 сезони в Нідерландах зіграв за першу команду в усіх турнірах 31 матч, забив 12 мʼячів.
У сезоні-2020/21 Траоре забив 7 мʼячів у 12 матчах чемпіонату Нідерландів. Він забивав і в Лізі чемпіонів, відзначившись у грі проти "Аталанти". На стадії групового етапу форвард зіграв у пʼяти матчах.
Раніше донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україні і до чого це може призвести.
Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста діятиме два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.