"Шахтер" объявил о приобретении экс-нападающего "Аякса" Траоре

Контракт с высокорослым форвардом из Буркина-Фасо подписан сроком на пять лет

Донецкий "Шахтер" объявил о втором совершенном трансфере в текущее межсезонье.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новичком донецкого клуба стал 183-сантиметровый нападающий из Буркина-Фасо Лассина Траоре, который в последних трех сезонах выступал за амстердамский "Аякс".

Как сообщает пресс-служба "Шахтера", 20-летний нападающий подписал с клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера при этом не озвучивается.

Лассина Траоре в 16 лет стал футболистом "Аякса" из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны. В мае 2019-го впервые вышел на поле в составе амстердамского "Аякса". За 3 сезона в Нидерландах сыграл за первую команду во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.

В сезоне-2020/21 Траоре забил 7 мячей в 12 матчах чемпионата Нидерландов. Он забивал и в Лиге чемпионов, отличившись в игре против "Аталанты". На стадии группового этапа форвард сыграл в пяти матчах.

На этой неделе появилась информация, что Траоре отказался продлевать истекающий в 2022 году контракт с "Аяксом", чтобы перейти в "Шахтер". Отметим, что Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Траоре в 6,5 миллионов евро, но амстердамцы хотели заработать на трансфере не менее 10 миллионов.

В конце предыдущей недели "Шахтер" объявил о переходе бразильского полузащитника Педриньо, который ранее выступал за "Бенфику". Контракт с 23-летним футболистом также подписан сроком на пять лет.

Три дня назад "Шахтер" предствил нового главного тренера — Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист дал пресс-конференцию в Киеве, где рассказал об отношении к Мирче Луческу и ожиданиях от противостояния с киевским "Динамо".