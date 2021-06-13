Донецкий клуб объявил о подписании контракта с экс-футболистом "Бенфики" Педриньо

Футбольный клуб "Шахтер" объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Педриньо.

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Контракт с 23-летним футболистом подписан сроком на пять лет.

Как сообщается на официальном сайте донецкого клуба, Педриньо начинал карьеру в бразильском "Коринтиансе" и выступал за первую команду с 2017 по 2020 год (134 игры, 11 мячей). В августе 2020-го перешел в португальскую "Бенфику". В минувшем сезоне сыграл в 31 матче, забил 1 гол.

Это первый официальный трансфер "Шахтера" в нынешнее межсезонье. Ранее донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.

Ранее на официальном сайте футбольного клуба "Бенфика" появилось сообщение о переходе Педриньо в "Шахтер" за 18 миллионов евро. Донецкий клуб эту информацию не подтвердил.

Сам футболист уже записал видеообращение к болельщикам "Шахтера".

На текущей неделе нидерлндские СМИ активно тиражировали информацию о том, что "Шахтер" готов приобрести форварда "Аякса" Ласину Траоре за 10 миллионов евро. Как сообщает De Telegraaf, стороны близки к позитивному завершению сделки. Агенты 20-летнего нападающего посетили Киев и договорились с горняками об условиях личного контракта. Юристы футболиста теперь занимаются подготовкой необходимых документов.

Вместе с тем, донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. Новый контракт футболиста будет действовать два года. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.