"Шахтер" купил форварда "Аякса" за 10 млн евро – СМИ

Вице-чемпион Украины усилился перспективным нападающим из чемпионата Нидерландов.

Донецкий "Шахтер" договорился о покупке нападающего амстердамского "Аякса" Лассины Траоре.

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Как сообщает De Telegraaf, стороны близки к позитивному завершению сделки. Агенты 20-летнего нападающего посетили Киев и договорились с горняками об условиях личного контракта. Юристы футболиста теперь занимаются подготовкой необходимых документов.

По данным источника, "Шахтер" и "Аякс" договорились о продаже футболиста за 10 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 6,5 миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Лассина Траоре забил 12 голов и совершил 12 ассистов в 31 матче за нидерландский клуб.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" может купить защитника "Галатасарая" за 25 миллионов евро.

До этого "Шахтер" представил нового главного тренера. Им стал экс-наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. О том, как Ринату Ахметову удалось убедить перспективного итальянца возглавить команду и что он может дать "Шахтеру", читайте в материале "Фокуса".

Предыдущие два сезона он работал в клубе итальянской Серии А "Сассуоло". В сезоне 2020/2021 он занял вместе с "Сассуоло" 8-е место в чемпионате Италии. Ранее в качестве тренера работал с "Фоджей", "Беневенто" и "Палермо".

Де Дзерби был воспитанником школы "Милана", но за «россонери» не провел ни одного матча. В Италии в качестве игрока играл за "Монцу", "Падову", "Комо", "Авеллино", "Фоджу", "Ареццо", "Катанью", "Брешию" и "Тренто". Также имеет опыт выступлений за румынский "Клуж".

В его тренерский штаб войдут Давиде Поссанцини, Маркаттильо Маркаттильи и Винченцо Тереза. Последние два были его ассистентами во время работы в "Сассуоло". В своем новом клубе Де Дзерби будет зарабатывать два миллиона евро в год плюс бонусы.