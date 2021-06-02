"Шахтер" может купить защитника "Галатасарая" за 25 миллионов евро – СМИ

"Шахтер" может выложить солидную сумму за бразильского защитника турецкого клуба, которым ранее интересовалось "Динамо"

"Шахтер" заинтересован в защитнике турецкого "Галатасарая" Маркао.

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По данным Aksam, донецкий клуб готов заплатить 25 миллионов евро за защитника.

Сейчас "Шахтер" ждет окончания выборов президента в турецком клубе, которые пройдут 19 июня, чтобы сделать официальное предложение.

Изначально 24-летний бразилец был вторым в листе желаний донецкого клуба на эту позицию, потому что "Шахтер" больше хотел подписать защитника "Сассуоло" Марлона, но итальянцы готовы продать футболиста лишь за 35 миллионов евро.

На прошлой неделе Маркао продлил контракт с "Галатасараем" до 2024 года, теперь клуб его может продать подороже. Тransfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Ранее игроком интересовалось киевское "Динамо".

На прошлой неделе "Шахтер" представил нового главного тренера. Им стал экс-наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. О том, как Ринату Ахметову удалось убедить перспективного итальянца возглавить команду и что он может дать "Шахтеру", читайте в материале "Фокуса".

Предыдущие два сезона он работал в клубе итальянской Серии А "Сассуоло". В сезоне 2020/2021 он занял вместе с "Сассуоло" 8-е место в чемпионате Италии. Ранее в качестве тренера работал с "Фоджей", "Беневенто" и "Палермо".

Де Дзерби был воспитанником школы "Милана", но за «россонери» не провел ни одного матча. В Италии в качестве игрока играл за "Монцу", "Падову", "Комо", "Авеллино", "Фоджу", "Ареццо", "Катанью", "Брешию" и "Тренто". Также имеет опыт выступлений за румынский "Клуж".

В его тренерский штаб войдут Давиде Поссанцини, Маркаттильо Маркаттильи и Винченцо Тереза, об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира. Последние два были его ассистентами во время работы в "Сассуоло". По данным журналиста, в своем новом клубе Де Дзерби будет зарабатывать два миллиона евро в год плюс бонусы.