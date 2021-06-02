"Шахтар" може купити захисника "Галатасарая" за 25 мільйонів євро — ЗМІ

"Шахтар" може викласти солідну суму за бразильського захисника турецького клубу, яким раніше цікавилося "Динамо".

"Шахтар" зацікавлений в захиснику турецького "Галатасарая" Маркао.

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За даними Aksam, донецький клуб готовий заплатити 25 мільйонів євро за захисника.

Зараз "Шахтар" чекає закінчення виборів президента в турецькому клубі, які пройдуть 19 червня, щоб зробити офіційну пропозицію.

Спочатку 24-річний бразилець був другим у листі бажань донецького клубу на цю позицію, тому що "Шахтар" більше хотів підписати захисника "Сассуоло" Марлона, але італійці готові продати футболіста лише за 35 мільйонів євро.

Минулого тижня Маркао продовжив контракт із "Галатасараєм" до 2024 року, тепер клуб його може продати подорожче. Тransfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.

Раніше гравцем цікавилося київське "Динамо".

Минулого тижня "Шахтар" представив нового головного тренера. Ним став екс-наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзербі. Про те, як Рінату Ахметову вдалося переконати перспективного італійця очолити команду та що він може дати "Шахтарю", читайте в матеріалі "Фокуса".

Попередні два сезони він працював у клубі італійської Серії А "Сассуоло". У сезоні 2020/2021 він посів разом із "Сассуоло" 8-е місце в чемпіонаті Італії. Раніше як тренер працював із "Фоджа", "Беневенто" та "Палермо".

Де Дзербі був вихованцем школи "Мілана", але за «россонері» не провів жодного матчу. В Італії як гравець грав за "Монца", "Падова", "Комо", "Авелліно", "Фоджа", "Ареццо", "Катанія", "Брешія" і "Тренто". Також має досвід виступів за румунський "Клуж".

У його тренерський штаб увійдуть Давид Поссанціні, Маркаттільо Маркаттільї і Вінченцо Тереза, про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра. Останні два були його помічниками під час роботи в "Сассуоло". За даними журналіста, в своєму новому клубі Де Дзербі зароблятиме два мільйони євро на рік плюс бонуси.