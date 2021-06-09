"Шахтар" купив форварда "Аякса" за 10 млн євро — ЗМІ

Віцечемпіон України посилився перспективним нападником із чемпіонату Нідерландів.

Донецький "Шахтар" домовився про покупку нападника амстердамського "Аякса" Лассіна Траоре.

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Як повідомляє De Telegraaf, сторони близькі до позитивного завершення угоди. Агенти 20-річного нападника відвідали Київ і домовилися з гірниками про умови особистого контракту. Юристи футболіста тепер займаються підготовкою необхідних документів.

За даними джерела, "Шахтар" та "Аякс" домовилися про продаж футболіста за 10 мільйонів євро.

Transfermarkt оцінює 20-річного футболіста в 6,5 мільйонів євро, його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

Лассіно Траоре забив 12 голів і зробив 12 асистів у 31 матчі за нідерландський клуб.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" може купити захисника "Галатасарая" за 25 мільйонів євро.

До цього "Шахтар" представив нового головного тренера. Ним став екснаставник "Сассуоло" Роберто Де Дзербі. Про те, як Рінату Ахметову вдалося переконати перспективного італійця очолити команду і що він може дати "Шахтарю", читайте в матеріалі "Фокуса".

Попередні два сезони він працював у клубі італійської Серії А "Сассуоло". У сезоні 2020/2021 він посів разом із "Сассуоло" 8-е місце в чемпіонаті Італії. Раніше тренером працював із "Фоджа", "Беневенто" й "Палермо".

Де Дзербі був вихованцем школи "Мілана", але за «россонері» не провів жодного матчу. В Італії як гравець грав за "Монца", "Падова", "Комо", "Авелліно", "Фоджа", "Ареццо", "Катанія", "Брешія" й "Тренто". Також має досвід виступів за румунський "Клуж".

У його тренерський штаб увійдуть Давид Поссанціні, Маркаттільо Маркаттільї і Вінченцо Тереза. Останні два були його помічниками під час роботи в "Сассуоло". У своєму новому клубі Де Дзербі зароблятиме два мільйони євро на рік плюс бонуси.