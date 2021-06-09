"Бенфика" объявила о продаже Педриньо в "Шахтер" за 18 миллионов евро

Донецкий клуб оформил первый трансфер в летнее межсезонье, подписав бразильского полузащитника из "Бенфики"

Футбольный клуб "Бенфика" объявил о переходе полузащитника Педриньо в "Шахтер".

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Как сообщается на официальном сайте лиссабонского клуба, за 100% прав на 23-летнего футболиста украинский клуб заплатил 18 миллионов евро.

Таким образом, Педриньо стал первым приобретением "Шахтера" нынешним летом. Теперь игрок должен пройти медицинское обследование и подписать контракт.

При этом, в сообщении "Бенфики" сказано, что контракт игрока с "Шахтером" еще не подписан, а донецкий клуб также хранит молчание как в официальных, так и в неофициальных источниках.

Педриньо выступал за "Бенфику" в сезоне 2020/21. Бразильский атакующий полузащитник в составе "орлов" принял участие в 31 игре (19 — в чемпионате Португалии, 4 — в Кубке Португалии, 1 — в Суперкубке, 2 — в Кубке Лиги, 1 матч в квалификации Лиги чемпионов и 4 — в Лиге Европы), суммарно сыграв 1019 минут.

Ранее донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. 36-летний вратарь поставил подпись под двухлетним контрактом. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.

Новый сезон "Шахтер" начнет под руководством нового главного тренера: в мае было объявлено о том, что команду возглавил итальянский специалист Роберто Де Дзерби. 41-летний тренер подписал контракт сроком на два года. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера". "Фокус" рассказывал о том, как Ринату Ахметову удалось заманить перспективного тренера в Украину, а также зачем он нужен донецкому клубу и для чего ему работать в Украине.

Сегодня также появилась информация, что "Шахтер" заплатит 10 миллионов евро за форварда "Аякса" Ласину Траоре. Как сообщает De Telegraaf, стороны близки к позитивному завершению сделки. Агенты 20-летнего нападающего посетили Киев и договорились с горняками об условиях личного контракта. Юристы футболиста теперь занимаются подготовкой необходимых документов.