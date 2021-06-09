"Бенфіка" оголосила про продаж Педріньйо в "Шахтар" за 18 мільйонів євро

Донецький клуб оформив перший трансфер у літнє міжсезоння, підписавши бразильського півзахисника з "Бенфіки"

Футбольний клуб "Бенфіка" оголосив про перехід півзахисника Педріні в "Шахтар".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляється на офіційному сайті лісабонського клубу, за 100% прав на 23-річного футболіста український клуб заплатив 18 мільйонів євро.

Так, Педріньйо став першою "покупкою" "Шахтаря" цього літа. Тепер гравець повинен пройти медичне обстеження та підписати контракт.

Педріньйо виступав за "Бенфіку" в сезоні 2020/21. Бразильський атакувальний півзахисник у складі "орлів" взяв участь в 31 грі (19 — у чемпіонаті Португалії, 4 — в Кубку Португалії, 1 — в Суперкубку, 2 — в Кубку Ліги, 1 матч у кваліфікації Ліги чемпіонів і 4 — в Лізі Європи), сумарно зігравши 1 019 хвилин.

Раніше донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. 36-річний воротар поставив підпис під дворічним контрактом. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.

Новий сезон "Шахтар" почне під керівництвом нового головного тренера: у травні було оголошено про те, що команду очолив італійський фахівець Роберто Де Дзербі. 41-річний тренер підписав контракт терміном на два роки. Італієць став 34-м головним тренером в історії "Шахтаря". "Фокус" розповідав про те, як Рінату Ахметову вдалося заманити перспективного тренера в Україну, а також навіщо він потрібен донецькому клубу і для чого йому працювати в Україні.

Сьогодні також зʼявилася інформація, що "Шахтар" заплатить 10 мільйонів євро за форварда "Аякса" Лассіна Траоре. Як повідомляє De Telegraaf, сторони близькі до позитивного завершення угоди. Агенти 20-річного нападника відвідали Київ і домовилися з гірниками про умови особистого контракту. Юристи футболіста тепер займаються підготовкою необхідних документів.