Донецький клуб оголосив про підписання контракту з екс-футболістом "Бенфіки" Педріні

Футбольний клуб "Шахтар" оголосив про підписання контракту з бразильським півзахисником Педріньо.

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Контракт з 23-річним футболістом підписаний строком на пʼять років.

Як повідомляється на офіційному сайті донецького клубу, Педріньо починав карʼєру в бразильському "Корінтіансі" і виступав за першу команду з 2017 по 2020 рік (134 гри, 11 мʼячів). У серпні 2020 го перейшов в португальську "Бенфіку". У минулому сезоні зіграв у 31 матчі, забив 1 гол.

Це перший офіційний трансфер "Шахтаря" в нинішнє міжсезоння. Раніше донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україні і до чого це може привести.

Раніше на офіційному сайті футбольного клубу "Бенфіка" зʼявилося повідомлення про перехід Педріньо в "Шахтар" за 18 мільйонів євро. Донецький клуб цю інформацію не підтвердив.

На поточному тижні нідерлнднідерландські ЗМІ активно тиражували інформацію про те, що "Шахтар" готовий придбати форварда "Аякса" Ласіна Траоре за 10 мільйонів євро. Як повідомляє De Telegraaf, сторони близькі до позитивного завершення угоди. Агенти 20-річного нападника відвідали Київ і домовилися з гірниками про умови особистого контракту. Юристи футболіста тепер займаються підготовкою необхідних документів.

Разом з тим, донецький клуб продовжив контракт з досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста буде діяти два роки. У складі "Шахтаря" Пятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" з літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.