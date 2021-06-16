Форвард "Аякса" отказался продлевать контракт и ждет предложения "Шахтера" – СМИ

Нападающий "Аякса" не хочет оставаться в Нидерландах и готов продолжить карьеру в донецком клубе.

Нападающий "Аякса" Лассина Траоре отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом.

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Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Лассина Траоре ожидает предложения от "Шахтера".

Траоре решил не продлевать контракт с "Аяксом", который истекает в 2022 году. Форвард хочет покинуть клуб и рассматривает варианты дальнейшего продолжения карьеры.

"Шахтер" продолжает вести переговоры с "Аяксом" и предложил Траоре личный контракт до 2026 года. По данным журналиста, Лассина – основной вариант для усиления атаки украинской команды.

Отметим, что Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Траоре в 6,5 миллионов евро, но амстердамцы хотят заработать на трансфере не менее 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" купил форварда "Аякса" за 10 млн евро. Лассина Траоре забил 12 голов и совершил 12 ассистов в 31 матче за нидерландский клуб.

До этого "Шахтер" представил нового главного тренера. Им стал экс-наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. О том, как Ринату Ахметову удалось убедить перспективного итальянца возглавить команду и что он может дать "Шахтеру", читайте в материале "Фокуса".

Предыдущие два сезона он работал в клубе итальянской Серии А "Сассуоло". В сезоне 2020/2021 он занял вместе с "Сассуоло" 8-е место в чемпионате Италии. Ранее в качестве тренера работал с "Фоджей", "Беневенто" и "Палермо".

Фокус опубликовал репортаж с первой пресс-конференции Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера "Шахтера". Тренер пообещал проявить жесткость при необходимости и рассказал об отношении к Луческу.