Форвард "Аякса" відмовився продовжувати контракт і чекає пропозиції "Шахтаря" — ЗМІ
Нападник "Аякса" не хоче залишатися в Нідерландах і готовий продовжити кар'єру в донецькому клубі.
Нападник "Аякса" Лассіна Траоре відмовився продовжувати контракт зі своїм нинішнім клубом.
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Лассіна Траоре очікує пропозиції від "Шахтаря".
Траоре вирішив не продовжувати контракт з "Аяксом", який закінчується в 2022 році. Форвард хоче покинути клуб і розглядає варіанти подальшого продовження карʼєри.
"Шахтар" продовжує вести переговори з "Аяксом" і запропонував Траоре особистий контракт до 2026 року. За даними журналіста, Лассіна — основний варіант для посилення атаки української команди.
Зазначимо, що Transfermarkt оцінює ринкову вартість Траоре в 6,5 мільйонів євро, але амстердамці хочуть заробити на трансфері не менше 10 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" купив форварда "Аякса" за 10 млн євро. Лассіна Траоре забив 12 голів і зробив 12 асистів у 31 матчі за нідерландський клуб.
До цього "Шахтар" представив нового головного тренера. Ним став екснаставник "Сассуоло" Роберто Де Дзербі. Про те, як Рінату Ахметову вдалося переконати перспективного італійця очолити команду і що він може дати "Шахтарю", читайте в матеріалі "Фокуса".
Попередні два сезони він працював у клубі італійської Серії А "Сассуоло". У сезоні 2020/2021 він посів разом із "Сассуоло" 8-е місце в чемпіонаті Італії. Раніше як тренер працював із "Фоджа", "Беневенто" та "Палермо".
Фокус опублікував репортаж із першої пресконференції Роберто Де Дзербі як головного тренера "Шахтаря". Тренер пообіцяв проявити жорсткість за необхідності й розповів про ставлення до Луческу.