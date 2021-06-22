"Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника з колишнього клубу Де Дзербі

Бразилець Марлон із "Сассуоло" — новий центральний захисник донецького "Шахтаря" і третій трансфер літа.

"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського захисника Марлона із "Сассуоло", який раніше очолював нинішній головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі.

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Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років.

У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

Також зазначимо, що бразилець має досвід виступів за "Барселону", "Флуміненсе" та "Ніццу". Влітку 2015 року був основним центрбеком збірної Бразилії U20, з якою став віцечемпіоном світу.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіна Траоре і Педріні з "Бенфіки".

Лассіна Траоре у 16 років став футболістом "Аякса" з Кейптауна і вперше зіграв за національну збірну своєї країни. У травні 2019 року вперше вийшов на поле в складі амстердамського "Аякса". За 3 сезони в Нідерландах зіграв за першу команду в усіх турнірах 31 матч, забив 12 мʼячів.

У сезоні-2020/21 Траоре забив 7 мʼячів у 12 матчах чемпіонату Нідерландів. Він забивав і в Лізі чемпіонів, відзначившись у грі проти "Аталанти". На стадії групового етапу форвард зіграв у пʼяти матчах.

Раніше донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну і до чого це може привести.

Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста діятиме два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.