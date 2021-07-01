"Динамо" та "Базель" зіграли в суперрезультативну нічию на зборах у Швейцарії

У складі "Динамо" два м'ячі провели потенційні новачки — Денис Антюх та Андрій Коробенко.

У Швейцарії відбувся перший контрольний матч київського "Динамо" на літніх передсезонних зборах. Суперником команди Мірчі Луческу був титулований швейцарський "Базель".

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"Динамо" делегувало в національні збірні аж 11 футболістів, у той час як "Базель" — тільки двох. Експериментальний склад киян виглядав досить непогано і вже на 23-й хвилині відкрив рахунок, завдяки точному удару потенційного новачка команди Дениса Антюха.

На кінець півгодини ігрового часу "Динамо" подвоїло ігрову перевагу — це Олександр Сирота вдало підключився до розіграшу кутового — 2:0.

Швейцарці прийшли в себе і змогли відіграти один м'яч зусиллями Касамі Пайтіма, а аж перед перервою Антюх необережно зіграв у своєму штрафному майданчику і "привіз" пенальті у ворота "Динамо". Кабрал із "точки" не залишив шансів супернику — 2:2, із цим суперники й пішли на перерву.

У дебюті другого тайму Богдан Лєднєв вирвався на рандеву з голкіпером суперника, але з першої спроби не зумів обіграти опонента. Щоправда, другий удар півзахисника "Динамо" вийшов більш успішним — 3:2.

"Базель" очевидно не влаштовувала роль наздоганяльника, тому номінальні гості знову відігралися: на 60-й хвилині Кабрал увірвався в штрафний майданчик "Динамо" з лівого флангу і відправив м'яч у дальній кут — 3:3.

Підопічні Мірчі Луческу не збиралися йти з поля з нічийним результатом. Знову конструктивним став розіграш кутового: цього разу гравці "Базеля" необережно винесли м'яч за межі штрафного майданчика, Андрій Коробенко виграв відскік і красивим дальнім ударом відправив м'яч у ворота "Базеля" — 4:3.

Проте, завершити матч перемогою у "Динамо" не вдалося. На 82-й хвилині "Базель" заробив штрафний, а Маршан здійснив сильний удар низом із 22-х метрів — 4:4.

Наступний спаринг команда Мірчі Луческу проведе в суботу, 3 липня. Суперником "Динамо" буде ще один швейцарський клуб — "Лозанна".

Товариський матч

"Динамо" Київ — "Базель" — 4:4 (2:2)

Голи: Антюх (23), Сирота (30), Лєднєв (49), Коробенко (66) — Касамі (36), Кабрал (45, з пенальті, 60), Маршан (82).

"Динамо" (перший тайм): Бойко, Скорко, Сирота, Бражко, Дубінчак, Андрієвський, Шепелев, Буяльський, Антюх, де Пена, Супряга (Ванат, 35).

"Динамо" (другий тайм): Бойко (Моргун, 76), Вівчаренко, Шабанов, Кравченко, Сідклей, Андрієвський (Коробенко, 62), Гармаш, Лєднєв, Цітаішвілі, Родрігес, Ванат (Кулач, 62).

"Базель" (стартовий склад): Ліндер, Лопес, Фрай, Кардосо, Петретто, Касамі, Куінтілла, Жергова, Паласіос, Штокер, Кабрал.