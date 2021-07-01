"Динамо" и "Базель" сыграли в суперрезультативную ничью на сборах в Швейцарии

В составе "Динамо" два мяча провели потенциальные новички — Денис Антюх и Андрей Коробенко

В Швейцарии состоялся первый контрольный матч киевского "Динамо" на летних предсезонных сборах. Соперником команды Мирчи ЛУческу был титулованный швейцарский "Базель".

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"Динамо" делегировало в национальные сборные аж 11 футболистов, в то время как "Базель" — только двоих. Экспериментальный состав киевлян выглядел достаточно неплохо и уже на 23-й минуте открыл счет, благодаря точному удару потенциального новичка команды Дениса Антюха.

На исходе получаса игрового времени "Динамо" удвоило игровое преимущество — это Александр Сирота удачно подключился к розыгрышу углового — 2:0.

Швейцарцы пришли в себя и смогли отыграть один мяч усилиями Касами Пайтима, а перед самым перерывом Антюх неосторожно сыграл в своей штрафной площади и "привез" пенальти в ворота "Динамо". Кабрал с "точки" не оставил шансов сопернику — 2:2, с этим соперники и ушли на перерыв.

В дебюте второго тайма Богдан Леднев вырвался на рандеву с голкипером соперника, но с первой попытки не сумел обыграть оппонента. Правда, второй удар полузащитника "Динамо" вышел более успешным — 3:2.

"Базель" явно не устраивала роль догоняющего, потому номинальные гости снова отыгрались: на 60-й минуте Кабрал ворвался в штрафную площадь "Динамо" с левого фланга и отправил мяч в дальний угол — 3:3.

Подопечные Мирчи Луческу не собирались уходить с поля при ничейном результате. Снова конструктивным стал розыгрыш углового: на этот раз игроки "Базеля" неосторожно вынесли мяч за пределы штрафной площади, Андрей Коробенко выиграл отскок и красивым дальним ударом отправил мяч в ворота "Базеля" — 4:3.

Тем не менее, завершить матч победой у "Динамо" не удалось. На 82-й минуте "Базель" заработал штрафной, а Маршан выполнил сильный удар низом с 22-х метров — 4:4.

Следующий спарринг команда Мирчи Луческу проведет в субботу, 3 июля. Соперником "Динамо" будет еще один швейцарский клуб — "Лозанна".

Товарищеский матч

"Динамо" Киев — "Базель" — 4:4 (2:2)

Голы: Антюх (23), Сирота (30), Леднев (49), Коробенко (66) — Касами (36), Кабрал (45, с пенальти, 60), Маршан (82).

"Динамо" (первый тайм): Бойко, Скорко, Сирота, Бражко, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Антюх, де Пена, Супряга (Ванат, 35).

"Динамо" (второй тайм): Бойко (Моргун, 76), Вивчаренко, Шабанов, Кравченко, Сидклей, Андриевский (Коробенко, 62), Гармаш, Леднев, Цитаишвили, Родригес, Ванат (Кулач, 62).

"Базель" (стартовый состав): Линдер, Лопес, Фрай, Кардосо, Петретта, Касами, Куинтилла, Жергова, Паласиос, Штокер, Кабрал.