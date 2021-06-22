Легіонер "Динамо" продовжить кар'єру в Нідерландах
Півзахисник ФК "Динамо" Київ Міккель Дуелунд на один рік відправиться в перший чемпіонський.
Вінгер київського "Динамо" датчанин Міккель Дуелунд покинув столичний клуб і продовжить кар'єру в Нідерландах.
23-річний датчанин відправиться в річну оренду в нідерландський НЕК "Неймеген". Нідерландці також залишили за собою право першочергового викупу футболіста.
Нагадаємо, Дуелунд перейшов у "Динамо" влітку 2018 року і провів 26 матчів за київський клуб. Забив 3 голи і зробив 1 асист.
Transfermarkt оцінює колишнього гравця молодіжної збірної Данії в 1,5 мільйона євро, його контракт з киянами розрахований до 30 червня 2023 року.
Зазначимо, що НЕК "Неймеген" вийшов у вищу Лігу чемпіонату Нідерландів, відібравшись за підсумками сезону через плей-оф.
Фокус повідомляв, з ким і коли "Динамо" зіграє на тренувальних зборах у Швейцарії.
Зазначимо, що поки команда тренується під керівництвом асистента головного тренера Олега Гусєва — Мірча Луческу повинен вийти з відпустки 22-23 червня.
Раніше лікар "Динамо" розповів про здоров'я гравців. У лазареті клубу перебувають відразу 7 футболістів, деякі з них повинні приступити до роботи в загальній групі вже на першому зборі.
Минулого тижня став відомий календар УПЛ на сезон 2021/2022. "Шахтар" і "Динамо" в чемпіонаті України повинні зустрітися на початку жовтня.
Крім того, стала відома дата і місце проведення Суперкубку України "Динамо" — "Шахтар". Матч відбудеться 24 липня в Києві, на НСК "Олімпійський".
До цього "Шахтар" представив нового головного тренера. Ним став екснаставник італійського "Сассуоло" Роберто Де Дзербі. Про те, як Рінату Ахметову вдалося переконати перспективного італійця очолити команду і що він може дати "Шахтарю", читайте в матеріалі "Фокуса".